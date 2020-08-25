Источник: «Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» о трансфере Алексея Миранчука

«Аталанта» сделала новое предложение московскому «Локомотиву» о покупке полузащитника Алексея Миранчука.

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. По информации источника, руководство клуба заинтересовано в услугах 24-летнего футболиста. «Аталанта» ждёт ответа «Локомотива» в ближайшее время.

Алексей Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию об интересе к Миранчуку и Влашичу.