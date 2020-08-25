Источник: «Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» о трансфере Алексея Миранчука

Короткая ссылка
«Аталанта» сделала новое предложение московскому «Локомотиву» о покупке полузащитника Алексея Миранчука.
Источник: «Аталанта» сделала новое предложение «Локомотиву» о трансфере Алексея Миранчука
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. По информации источника, руководство клуба заинтересовано в услугах 24-летнего футболиста. «Аталанта» ждёт ответа «Локомотива» в ближайшее время.

Алексей Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию об интересе к Миранчуку и Влашичу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить