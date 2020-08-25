Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию об интересе к Миранчуку и Влашичу

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Миранчуку и хавбеку столичного ЦСКА Николе Влашичу.

«По Далеру Кузяеву пока всё так же, новостей нет. Миранчук или Влашич ему на замену? Что же, в фантазии вашим коллегам не откажешь. А если серьёзно, то в настоящий момент эти кандидатуры мы не рассматриваем», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 44 голевые передачи в 227 матчах за железнодорожников.

Влашич играет за ЦСКА с 2018 года. В его активе 23 гола и 14 голевых передач в 71 матче.

Ранее сообщалось, что в «Зените» прокомментировали информацию о возможной покупке Пасторе.