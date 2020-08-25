Конте продолжит тренировать «Интер»

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Руководство «Интера» провело встречу с главным тренером команды Антонио Конте, на которой стороны пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.
Конте продолжит тренировать «Интер»
  • Reuters

«Сегодняшняя встреча руководства клуба и Антонио Конте была конструктивной относительно преемственности и общего взгляда на стратегию развития. Встреча заложила основу для совместного продолжения проекта», — гласит заявление «Интера».

Под руководством Конте «Интер» уступил  «Севилье» в финале Лиги Европы со счетом 2:3, а также занял второе место в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, о чём говорили после победы «Севильи» над «Интером» в финале Лиги Европы.

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