«Эта команда никогда не сдаётся»: о чём говорили после победы «Севильи» над «Интером» в финале Лиги Европы

Игроки «Севильи» не переставали верить в свою победу над «Интером» в финале Лиги Европы. Об этом по окончании матча рассказал главный тренер испанской команды Хулен Лопетеги. Наставник миланцев Антонио Конте намекнул на свой возможный уход из клуба и назвал причины поражения, а голкипер «нерадзурри» Самир Ханданович посетовал на неудачное стечение обстоятельств, которое привело к решающему голу. При этом защитник андалусийцев Диего Карлос заявил, что теперь команда постарается сделать шаг вперёд и выиграть ещё более значимые трофеи.

В финале Лиги Европы по футболу сезона-2019/20 «Севилья» взяла верх над «Интером». Испанские футболисты уступали по ходу встречи, но дважды выходили вперёд и в итоге одержали победу. Главный тренер новоиспечённых чемпионов Хулен Лопетеги признался, что был бы доволен своими подопечными, даже если бы они проиграли, но отметил, что никогда не переставал верить в их успех.

«Эмоции невероятные, поскольку мы упорно трудились и в итоге заслужили победу над такой фантастической командой, как «Интер». Мы бесконечно рады после трёх последних месяцев, насыщенных тяжёлой работой. У нас блестящая команда. Игроки верят в себя, верят в то, что их работа не проходит напрасно. Даже если бы мы не выиграли, я всё равно был бы готов признаться в любви этим парням. А теперь мы отправимся домой с кубком. Мы не переставали верить. Эта команда никогда не сдаётся, как и поётся в нашем гимне», — сказал Лопетеги после матча.

Специалист напомнил болельщикам, что праздновать успех команды надо с соблюдением необходимых предосторожностей. Он также посвятил победу погибшему в 2007 году игроку «Севильи» Антонио Пуэрте.

«Ещё после прошлых матчей мы обсуждали, насколько же умело могут биться эти парни. Они преодолевают любые препятствия, стоящие на их пути. Я твёрдо убеждён, что мы заслужили эту победу. У нас сказочный клуб. Надеюсь, все болельщики хорошенько отпразднуют, не забывая при этом про правила предосторожности. Нам всем нужен праздник. Для болельщиков, в память об Антонио Пуэрте, для всех тех, кто нас любит. Когда тренер побеждает, то он счастлив. Я провёл два отличных года у руля сборной Испании, в «Реале» проработал совсем недолго, а потом мне посчастливилось найти этот клуб. Это чудесный клуб», — признался Лопетеги.

В свою очередь, главный тренер «Интера» Антонио Конте после поражения от «Севильи» намекнул на свой возможный уход из команды. Он отметил, что клубу это может пойти только на пользу.

«Сейчас нам нужно вернуться в Милан, отдохнуть два-три дня и потом уже собраться в готовности мыслить хладнокровно. Естественно, верным шагом было бы проанализировать весь сезон, с предельным спокойствием взглянуть на всё со стороны и попытаться спланировать дальнейшую траекторию «Интера» будь то со мной или без меня. Не знаю... Мы усердно трудились, этот сезон во многих отношениях выдался трудным, так что сейчас самое время немного отдохнуть, оценить положение дел и принять наиболее оптимальное для «Интера» решение. Безо всякой злобы. Разногласия возможны, но мы будем оценивать каждый момент», — цитирует Конте Sky Sport Italia.

Что касается самого финала, то Конте назвал игру с «Севильей» равной. Также наставник выразил мнение, что на результат повлияла не только ошибка Ромелу Лукаку, срезавшего мяч в свои ворота в концовке встречи, но и опыт соперника.

«Был сложный, во многом равный матч. Во втором тайме его судьбу мог решить один-единственный эпизод. У нас было несколько моментов, а потом нам сильно не повезло с отскоком от Ромелу. Сейчас у меня нет обилия причин для сожаления. Мои игроки действительно отдали всех себя борьбе в матче против команды, которая привыкла к таким поединкам. Думаю, сегодня опыт и сыграл решающую роль», — добавил итальянский тренер.

Капитан «Севильи» Хесус Навас посвятил победу в Лиге Европы своим погибшим товарищам, в частности Хосе Антонио Рейесу, защищавшему цвета «Севильи» в прошлые годы. Он также назвал работоспособность Лопетеги в качестве одной из причин, которая позволила выиграть Лигу Европы.

«Команда это заслужила. Мы боролись весь год, пережили непростую ситуацию, как и все, старались день за днём со всем справляться. Болельщики заслуживают победу. Те, кто любит футбол так, как любим его мы, пусть наслаждаются. Возможность поднять трофей в качестве капитана моей «Севильи» очень много значит для меня и для друзей, которых с нами уже нет, таких как Хосе Антонио Рейес. Лопетеги круглые сутки трудится на благо «Севильи». Он привёл нас в наилучшую форму», — рассказал Навас.

Автором дубля в финальном матче стал Люк де Йонг. В решающий момент он напомнил всем, что считается признанным мастером игры на втором этаже, дважды неотразимо пробив головой. Голландец также сравнил свою команду с семьёй, в которой каждый поддерживает друг друга.

«Это что-то! Позади столько тяжелейших матчей в самых разных турнирах, но мы всей командой играли так здорово. Мы словно семья. Неважно, кто вышел на поле, а кто нет — каждый бился за своего товарища. А два моих гола, конечно, добавляют особых ощущений. Утром тренер сказал, что я начну с первых минут. Ещё раньше я сказал ему, что готов. К счастью, всё сработало на ура. Удары головой — это моя специализация. Первый навес Наваса был идеальным, и мне удалось пробить рядом с дальней штангой. Во втором случае блестящую подачу сделал Банега, и этот гол стал вовсе особенным», — описал матч де Йонг.

Изначально Диего Карлос фигурировал в качестве автора победного мяча в ворота «Интера», но впоследствии эпизод был определён как автогол Лукаку. Тем не менее это вряд ли сильно испортило настроение бразильцу. По окончании матча он рассказал, что теперь «Севилья» будет рассчитать на более престижные трофеи.

«Каждый из игроков выложился до конца. Это просто нечто! Победа в Лиге Европы была очень важна для всех нас. Я безумно рад тому, что мы сотворили. Отправлюсь домой с кубком и с моей беременной спутницей. Это был очень важный сезон для меня. Мы пробились в Лигу чемпионов, в шестой раз выиграли Лигу Европы. Потрясающий год, но теперь мы будем только желать ещё большего», — заявил футболист.

Полузащитник Эвер Банега, с подачи которого де Йонг забил один из мячей, остался доволен тем, что перед уходом из клуба сумел одержать победу в еврокубке. Он также отметил роль тренера в своём становлении как футболиста.

«Когда я сбавил обороты, Лопетеги практическим образом показал мне, что без усердного труда ты ничего не добьёшься. Благодаря ему я перезарядил свои батарейки. Теперь время радоваться и увезти кубок в Севилью. Это победа для всего города. Я покидаю клуб всей моей жизни, но я счастлив. Я благодарен своим коллегам за то, что очередная наша мечта воплотилась в реальность. Мы добились успеха благодаря единству и умению преодолевать сложные моменты», — цитирует Банегу официальный сайт УЕФА.

Вратарь «Интера» Самир Ханданович посетовал на не реализованный Ромелу Лукаку момент в середине второго тайма, который, по его мнению, мог бы изменить исход матча. Футболист уверен, что его команда имела больше сил в концовке встречи, но не воспользовалась этим преимуществом.

«Сильнейшее разочарование, но мы должны двигаться дальше. Как я говорил вчера, это — отправная точка, и мы надеемся, что сыграем ещё много таких матчей. Легко было бы указать на различные моменты, где что-то пошло не так, но был у нас один отличный момент с участием Лукаку, и он мог переломить ход этого матча. Обе команды показали очень открытую и атакующую игру. Нам следовало лучше держать мяч во втором тайме, поскольку соперники, думаю, устали сильнее, а у нас ещё оставалось «горючее», — заявил Ханданович.

Голкипер миланцев также пожаловался на третий пропущенный мяч, который, по его словам, не должен был залетать в ворота. При этом он отметил, что поражение от «Севильи» может многому научить «Интер».

«С третьим голом вышло досадно: мяч летел мимо ворот, но задел ногу Ромелу. То есть нам просто не повезло, и эта неудача решила исход матча. На следующий сезон у нас заложен крепкий фундамент, на котором можно будет строить успех. «Севилья» в очередной раз показала, что её очень трудно обыграть, и мы можем извлечь уроки из этого опыта», — добавил вратарь.