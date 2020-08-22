Дубль де Йонга и гол Карлоса ножницами: «Севилья» обыграла «Интер» и стала победителем Лиги Европы

«Севилья» одержала волевую победу над «Интером» со счётом 3:2 в финале Лиги Европы. Команда в шестой раз добралась до решающего противостояния турнира и не потерпела в этих матчах ни одного поражения. В Кёльне подопечные Хулена Лопетеги пропустили уже на пятой минуте с реализованного Ромелу Лукаку пенальти, но сумели отыграться. Решающий мяч незадолго до финального свистка забил Диего Карлос. Бразилец нанёс удар через себя после подачи стандарта, а бельгийский нападающий соперника подправил мяч в створ.

Кубковый характер «Севильи» и настрой «Интера»

Пусть Лига Европы и является менее статусным турниром, чем Лига чемпионов, в этом году второй по значимости еврокубок смог похвастаться по-настоящему громкой финальной вывеской. Самая титулованная команда в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы «Севилья» (пять побед) противостояла «Интеру», который ещё десять лет назад выиграл ЛЧ.

При этом анадалусийцы ни разу не проигрывали в финале. Все пять их сражений за трофей оказались успешными. В свою очередь, «нерадзурри» трижды брали Кубок УЕФА, но в последний раз — в 1998-м.

Теперь же у них появлялась возможность завоевать первый титул под руководством Антонио Конте. Бывший тренер сборной Италии, по информации СМИ, намеревался уйти в отставку, но победа в Кёльне могла сказаться на его итоговом решении.

«Надо сыграть со страстью к победе и возвращению трофея в Италию, возвращения его «Интеру». Нужно показать, что мы сильнее. Всегда важно сказать парням после игры, что сожалеть не о чем», — цитировал Конте перед игрой официальный сайт УЕФА.

При этом кадровые потери «Интера» были минимальными. Не смог принять участие в матче лишь травмированный полузащитник Матиас Весино. А вот Алексис Санчес восстановился от повреждения и был готов помочь команде.

У «Севильи» же был под вопросом выход на поле полузащитника Лукаса Окампоса, который был досрочно заменён в полуфинальной встрече с «Манчестер Юнайтед».

В результате врачи команды сделали всё возможное, чтобы аргентинец вышел на поле, и он оказался в стартовом составе. Таким образом, Хулен Лопетеги по сравнению с предыдущей встречей турнира произвёл лишь одну замену: место Юссефа Эн-Несири в атаке занял Люк де Йонг. В свою очередь Конте обошёлся вовсе без рокировок.

Достижение Лукаку и четыре мяча за 35 минут

Матч начался для «Севильи» крайне неудачно. Уже на третьей минуте Ромелу Лукаку удалось заработать пенальти для «Интера». После проникающей передачи от Николо Бареллы бельгиец легко убежал от Диего Карлоса и вынудил бразильца фолить.

Реализовал одиннадцатиметровый сам нападающий. Боно угадал направление полёта мяча, прыгнув в правый от себя угол, но не добрался до него. Лукаку же, забив в 11-м матче ЛЕ подряд, обновил собственный рекорд турнира. Также он записал в свой актив седьмой гол в шести встречах ЛЕ текущего сезона.

Открыв счёт, «нерадзурри» только увеличили давление на соперника, вынуждая его панически отбиваться. Казалось, оправиться от такого удара «Севилья» уже не сумеет.

Однако подопечные Лопетеги достаточно быстро сумели прийти в себя и забрали мяч под свой контроль. Они плели комбинации возле чужой штрафной, и оппоненты далеко не всегда успевали совершить отбор или перехват без фола.

В конце концов уже на 12-й минуте андалусийцам удалось отыграться. После подачи опытного Хесуса Наваса с правого фланга Люк де Йонг переиграл в воздухе другого ветерана Диего Година и отправил мяч в сетку.

Тут же в штрафной «Севильи» произошёл довольно спорный эпизод. После удара Бареллы мяч очевидно попал в руку всё тому же Карлосу, но судья Данни Маккели на этот раз не стал указывать на «точку», посчитав, что нарушения правил со стороны защитника не было.

А спустя некоторое время Лаутаро Мартинес в ходе контратаки попытался раскачать Наваса и упал после единоборства с визави. Рефери и в данной ситуации одиннадцатиметровый назначать не стал.

А в середине тайма случился новый обмен голами. В обоих случаях командам удавалось отличиться после удачного розыгрыша штрафного. Сначала Де Йонг забил второй мяч головой и оформил дубль, а затем Годин исправился за ошибку в начале встречи и сравнял счёт. Примечательно, что стандарт в данном случае в борьбе с Карлосом вновь заработал Лукаку.

В целом «Севилья», как и ожидалось, больше владела мячом (58%), но «Интер» проводил опасные контратаки. При этом итальянский коллектив допускал много фолов на своей половине поля и превзошёл соперника по количеству нарушений правил (11 против шести). Мало того подопечные Лопетеги нанесли в два раза больше ударов (восемь против четырёх).

Упущенный момент «Интера» и невероятный гол Карлоса

Второй тайм получился абсолютно непохожим на первый. Команды больше не стремились рисковать, понимая, что цена ошибки может быть слишком высока. Гораздо меньше стало свободного пространства, серьёзно упали скорости.

При этом преимущество по владению мячом перешло к «Интеру» (64%). Но это не приводило к созданию большого количества моментов. За всю вторую половину встречи соперники суммарно нанесли только 11 ударов, лишь три из которых — в створ.

«Нерадзурри» пытались пробить брешь в левом краю обороны оппонента, где действовал молодой Серхио Регилон, но у «Севильи» грамотно работала подстраховка. В особенно сложных ситуацию футболисты Лопетеги по-хоккейному бросались под мяч.

В свою очередь андалусийский коллектив больше уповал на стандартные положения. И в результате именно подача со штрафного принесла команде победу. За 16 минут до конца основного времени Эвер Банега выполнил кросс с правого фланга, но защитник «Интера» оказался первым на мяче.

Однако выбить снаряд из штрафной не удалось, и Диего Карлос, пришеший в штрафную на розыгрыш стандартного положения, нанёс невероятный удар через себя. По иронии судьбы мяч лишь подправил в сетку пытавшийся спасти команду Лукаку.

А ведь на 65-й минуте Ромелу имел отличную возможность, чтобы вывести «Интер» вперёд, но не реализовал выход один на один. Боно ногой отбил выстрел бельгийца с близкой дистанции.

Теперь уже Конте не было смысла осторожничать, и он произвёл сразу тройную замену. На поле появились Санчес, Кристиан Эриксен и Виктор Мозес.

Однако Лопетеги ответил визави своими грамотными и своевременными рокировками. Выход Франко Васкеса, Юссефа Эн-Несири и Неманьи Гуделя помог освежить все линии «Севильи».

В результате в концовке у «Интера» даже не получилось организовать финальный штурм. Не помогли и шесть добавленных минут. «Нерадзурри» запомнились лишь несильным ударом Антонио Кандревы в ближний угол после заброса с правого фланга, с которым легко справился Боно.

Финальный свисток зафиксировал волевую победу «Севильи». Команда из Андалусии в шестой раз в истории вышла в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы и вновь одержала победу. При этом ей в третий раз удалось завоевать трофей, уступая по ходу решающего матча. «Интер» же в четвёртый раз проиграл в финале еврокубкового турнира.