Продлённая серия: «Севилья» вырвала победу у «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы

«Севилья» стала первым финалистом Лиги Европы. Подопечные Хулена Лопетеги одержали волевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Манкунианцы нанесли 20 ударов по чужим воротам, но смогли забить только после пенальти в исполнении Бруну Фернандеша, на что соперники ответили голами Сусо и Люка де Йонга. Испанцы во второй раз за три года выбили МЮ из еврокубков и теперь разыграют трофей с «Интером» или «Шахтёром».

Последние надежды Испании и Англии

Одновременный вылет всех английских, испанских и итальянских клубов из Лиги чемпионов стал самым удивительным итогом четвертьфинального раунда. Такого не случалось с 1991 года, когда турнир ещё был известен как Кубок европейских чемпионов и разыгрывался в другом формате.

Но в Лиге Европы команды из Премьер-лиги, Примеры и Серии A всё-таки дошли до полуфинала, так что у болельщиков из трёх вышеперечисленных стран остался повод присмотреться к тому, что происходит в эти дни на немецких футбольных полях. Первыми определять финалиста второго по значимости еврокубка вышли «Манчестер Юнайтед» и «Севилья».

Их противостояние было интересно в первую очередь тем, что обе команды ещё никогда не вылетали из Лиги Европы или Кубка УЕФА на стадии полуфинала. «Севилья» обязательно проходила дальше в пяти случаях, после чего ещё и забирала себе главный трофей. МЮ в этом турнире участвовал нечасто, но в 2017 году успешно преодолел все раунды плей-офф и завоевал титул. В этот раз матч должен был кому-то из них испортить красивую статистику.

При этом до полуфинала и испанцы, и англичане добрались с огромным трудом. Подопечные Хулена Лопетеги одержали победу над скромным «Вулверхэмптоном» благодаря голу Лукаса Окампоса на 88-й минуте. Манкунианцы же и вовсе лишь в дополнительное время сломили сопротивление «Копенгагена» благодаря пенальти Бруну Фернандеша. Игра обоих будущих полуфиналистов контрастировала с тем, что они показывали летом: «Манчестер Юнайтед» красиво завершил сезон в АПЛ рывком на третье место, а «Севилья» к приезду в Кёльн и вовсе не проигрывала в 19 матчах подряд.

Друг с другом англичане и испанцы провели всего два матча, и для МЮ те две встречи в Лиге чемпионов двухлетней давности закончились вылетом из турнира.

Пенальти Фернандеша и проклятие де Хеа

Уле-Гуннар Сульшер преподнёс сюрприз, огласив стартовый состав на матч с «Севильей». Обычно в кубковых матчах он доверял место в воротах Серхио Ромеро, который со своими обязанностями неплохо справлялся. Но в этот раз главный тренер предпочёл Давида де Хеа, и у болельщиков сразу возник повод для беспокойств. В этом сезоне Сульшер уже делал исключения в пользу испанца в полуфиналах Кубка Англии и Кубка английской лиги, и именно де Хеа становился антигероем этих матчей.

Игру на стадионе «Райн-Энерги» активнее начали манкунианцы. Голкиперу «Севильи» Буну пришлось не раз вступать в игру и спасать команду. Отразил он и удар Маркуса Рэшфорда на седьмой минуте, однако нападающего после этого сбил Диего Карлос. Хотя момент был заигран, защитник правила всё-таки нарушил, и арбитру оставалось только назначить пенальти. Фернандеш подошёл к «точке» и почти без разбега точно ударил в левую девятку, упрочив своё лидерство в бомбардирской гонке Лиги Европы.

«Севилью» такое начало матча ошеломило, и вскоре испанцы едва не пропустили второй мяч, когда напрочь забыли о возвращении в оборону. К счастью для них, Фред не сумел попасть в створ из прекрасной позиции. Подопечные Лопетеги остудили соперников ударом Окампоса, который де Хеа перевёл на угловой, и на несколько минут взяли мяч под свой полный контроль.

Это помогло оформить на 26-й минуте ответный гол. Окампос разогнался на левом фланге и отдал пас вперёд Серхио Регилону, а тот блестяще перевёл мяч через всю штрафную Сусо. Испанец в ближнем бою переиграл де Хеа и сравнял счёт. Оставшееся время первого тайма «Манчестер» провёл в попытках вернуть лидерство, но моменты в исполнении Антони Марсьяля и Фернандеша не поменяли цифры на табло.

Спасения Буну и победный гол де Йонга

После перерыва МЮ заиграл с утроенной силой и запер севильцев в их штрафной. Буну пришлось проявить свои лучшие вратарские качества, чтобы парировать удар Мейсона Гринвуда после проникающего паса Фернандеша, и погасить пожар, созданный Марсьялем и Рэшфордом. Не дрогнул марокканец и при следующей попытке французского нападающего протолкнуть мяч в ворота.

После стольких нереализованных моментов напрашивался ответ со стороны «Севильи», однако Лопетеги лишь заменил Окампоса на Мунира и Юссефа Эн-Несири на Люка де Йонга, которые в игру войти так и не смогли. Испанцы по инерции играли от обороны и старались что-то показать лишь за счёт стандартов. На 72-й минуте Регилон заработал опасный штрафной, и после удара Хоана Хордана мяч попал в локоть Фернандешу, однако арбитр после консультации с помощниками пенальти не назначил.

Для «Манчестера» этот момент не стал тревожным звонком. Напротив, вслед за нападающими, посчитавшими своё дело сделанным, расслабились и защитники, и этим «Севилья» сумела воспользоваться. На 78-й минуте Хесус Навас отдал пас с правого фланга, и де Йонг на удивление легко выскочил из-за спин Виктора Линделёфа и Брендона Уильямса. Де Хеа сопротивляться было бесполезно.

Сульшер под конец основного времени провёл сразу три замены, и судья дал новичкам шанс проявить себя, добавив шесть минут. Однако того града ударов, который происходил до и сразу после перерыва, никто не показал. Всего в этом матче манкунианцы 20 раз били по чужим воротам, но кроме как с пенальти отличиться ни разу не смогли. В то же время де Йонг даже попытался оформить дубль, но в этот раз недооценил защитников МЮ.

«Севилья» одержала победу и вышла в финал Лиги Европы в шестой раз. В решающих матчах, как и в полуфинале, испанцы ещё не проигрывали.