Гол Фернандеша со спорного пенальти и уникальное достижение Лукаку: как МЮ и «Интер» вышли в полуфинал Лиги Европы

«Интер» обыграл «Байер» в четвертьфинале Лиги Европы (2:1) и впервые за десять лет пробился в четвёрку сильнейших команд еврокубка. Победный мяч в составе итальянской команды забил Ромелу Лукаку. Бельгиец отметился голом в девятом матче турнира подряд и установил новый рекорд. В свою очередь «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время дожал «Копенгаген» (1:0) благодаря спорному пенальти. При этом вратарь соперника Карл Юхан-Юнссон совершил 13 сейвов.

Два отменённых пенальти и первый выход «Интера» в полуфинал еврокубка за десять лет

В главном матче игрового дня Лиги Европы сошлись «Интер» и «Байер». Обе команды начинали свой путь в текущем розыгрыше еврокубков в Лиге чемпионов, но не смогли пробиться в плей-офф, заняв третьи места в своих группах. Леверкузенцы в ЛЧ даже пересеклись с «Локомотивом». На выезде железнодорожники одержали победу (2:1), а дома потерпели поражение (0:2).

Зато в ЛЕ «Интер» с «Байером» показали себя по-настоящему грозной силой. «Нерадзурри» выбили из борьбы «Лудогорец» (2:0, 2:1), а затем в одноматчевом противостоянии обыграли «Хетафе» — 2:0. В свою очередь, леверкузенцы оказались сильнее «Порту» (2:1, 3:1) и «Рейнджерс» (3:1, 1:0) и выиграли четыре матча в ЛЕ.

При этом во втором по значимости еврокубке «Интер» с «Байером» серьёзных успехов не добивались давно. Миланцы трижды брали Кубок УЕФА, но в ЛЕ до текущего розыгрыша дальше 1/8 финала не проходили. То же самое можно сказать о леверкузенцах, которые пробились в четвертьфинал этого чемпионата впервые за 12 лет.

В отчётном же противостоянии фаворитом считалалась итальянская команда, которая летом набрала отличную форму и одержала четыре победы подряд во всех турнирах, не пропустив в данных встречах ни одного мяча.

Вдобавок подопечные Антонио Конте находятся в прекрасной форме в то время, как их соперник после окончания Бундеслиги в конце июня остался без официальных матчей более чем на месяц. К тому же, Петер Бош из-за дисквалификации не мог рассчитывать на ключевого полузащитника Чарлеса Арангиса.

И «Интер» подтвердил статус фаворита уже на 15-й минуте. «Байер» начал игру активнее, но соперник реализовал первый же момент. Одним из главных действующих лиц в данной атаке стал нападающий итальянской команды Ромелу Лукаку. Бельгиец в штрафной продавил защитника, но тот в последний момент заблокировал его удар. Однако мяч отскочил прямо на Николо Бареллу, который из-за пределов штрафной отправил его в дальний угол.

А вскоре отличился уже сам Лукаку. В чужой штрафной он в очередной раз переиграл Эдмона Тапсобу и с висящим на плече оппонентом буквально затолкал мяч в ворота.

Данный гол стал для Ромелу четвёртым в четырёх матчах нынешнего сезона ЛЕ. Также футболист отметился голом в девятом матче турнира подряд и побил рекорд Лиги. Кроме того, бельгиец тут же едва не оформил дубль, но не сумел реализовать выход один на один.

Казалось, «Байер» в такой ситуации может посыпаться, но уже на 24-й минуте леверкузенцы благодаря точному удару своей главной звезды Кая Хаверца сократили отставание в счёте до миниума.

Впрочем, в следующей атаке интрига могла умереть окончательно, когда судья Карлос Дель Серро Гранде назначил пенальти в ворота коллектива Боша за игру рукой Дэйли Синкгравена. Но после просмотра повтора рефери отменил своё решение, посчитав, что мяч попал защитнику в плечо.

Во второй половине встречи «Байеру» необходимо было идти вперёд, чтобы сравнять счёт. Леверкузенцы чаще владели мячом, но практически не создавали моментов у ворот Самира Хандановича. Запомнился лишь дальний сильный удар Кевина Фолланда из-за пределов штрафной, с которым не без труда справился словенец.

Куда опаснее смотрелись контрвыпады «Интера». К тому же, Конте провёл грамотные замены, выпустив на поле таких мастеров, как Кристиан Эриксен, Алексис Санчес и Виктор Мозес.

В результате один чилиец имел два момента для того, чтобы снять все вопросы о победителе встречи. Так, после идеальной разрезающей передачи Эриксена нападающий оказался прямо перед Градецки, но пробил ему в ногу.

Чуть позже поразить чужие ворота мог Мозес. Нигериец ворвался в штрафную с правого фланга, обыграл оппонента и пробил в ближний угол. «Байер» в данной ситуации вновь спас голкипер.

А сил на финальный штурм у леверкузенцев не осталось. Вероятно, сказалась их худшая относительно соперника готовность. Да и замены от Боша не дали такого эффекта, как рокировки Конте.

В концовке «Интер» заработал ещё один пенальти. Карим Беллараби в собственной штрафной рукой придержал Эриксена, и Гранде назначил пенальти. Но и на этот раз в ситуацию вмешался VAR. Посмотрев повтор, судья отменил одиннадцатиметровый из-за игры рукой у партнёра Эриксена.

Таким образом «Интер» впервые в истории пробился в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем противостояния «Шахтёр» — «Базель». Также «нерадзурри» вышли в полуфинал еврокубка впервые с 2010-го. Тогда итальянская команда под руководством Жозе Моуринью выиграла Лигу чемпионов.

13 сейвов Юнссона и упущенные моменты «Манчестер Юнайтед»

Ещё более явным фаворит был во встрече «Манчестер Юнайтед» и «Копенгагена». Подопечные Столе Сольбаккена и без того добились немалого, став первой командой из Дании за 23 года, которой удалось пробиться в четвертьфинал еврокубка.

Дополнительной интриги матчу в Кёльне придавало противостояние двух норвежских тренеров. В конце прошлого века Сольбаккен провёл вместе с Уле-Гуннаром Сульшером 22 матча за национальную команду. Теперь же им предстояло встретиться в новой роли.

В отличие от «Интера» и «Байера», команды сразу начали выступление в ЛЕ. «Копенгаген» вовсе стартовал с раунда плей-офф. В 1/16 финала датский коллектив оказался сильнее «Селтика» (1:1, 3:1), а в 1/8 — прошёл «Истанбул Башакшехир». После поражения на выезде с минимальным счётом подопечные Сольбаккена дома забили в ворота оппонента три безоветных мяча.

«МЮ» же в десяти матчах ЛЕ одержал семь побед при двух ничьих и одном поражении. В плей-офф манкунианцы не оставили ни малейшего шанса заметно уступающим в классе «Брюгге» (1:1, 5:0) и ЛАСК (5:0, 2:1).

«Копенгаген» с первых минут встречи в Кёльне продемонстрировал, что не намерен безропотно сдаваться маститому оппоненту. Датская команда ни в чём не уступала английской и надёжно выглядела в обороне.

Причём нельзя сказать, что подопечные Сольбаккена прижимались к собственным воротам — они действовали надёжно и без паники. «МЮ» ожидаемо больше владел мячом, но практически не проникал внутрь чужой штрафной и в первом тайме отметился лишь двумя ударами в створ. При этом соперник не нанёс ни одного.

В добавленное арбитром время манкунианцам всё же удалось открыть счёт. Мэйсон Гринвуд после скидки партнёра отправил мяч в сетку ворот рикошетом от штанги. Однако французский судья Клеман Турпен отменил гол из-за офсайда.

После перерыва «МЮ» увеличил давление на ворота соперника и вынудил «Копенгаген» отойти глубоко в оборону. После ударов Бруну Фернандеша и Гринвуда мяч дважды попадал в штангу. Во втором случае Маркус Рашфорд добил его в сетку, но Турпен из-за офсайда не засчитал и второй гол манкунианцев.

Также великолепно на последнем рубеже «Копенгагена» действовал Карл-Юхан Юнссон. Лишь его великолепные сейвы позволили команде перевести игру в дополнительное время. Опытный швед поймал настоящий кураж.

Овертайм начался с ещё одного невероятного спасения Юнссона. Голкипер вовремя сократил дистанцию и парировал удар Антони Марсьяля. Однако буквально в следующем эпизоде француза в штрафной сбил Андреас Бьелланд, и Турпен назначил пенальти, хотя нарушение правил не выглядело бесспорным.

Юнссон был близок и к тому, чтобы отбить выстрел Фернандеша с «точки». Он угадал направление полёта мяча, но немного не дотянулся до него.

Произошедшее никак не повлияло на игру шведа. В первом дополнительном тайме он спас свою команду ещё в нескольких ситуациях. Всего вратарь совершил 13 сейвов, а его визави Серхио Ромеро — ни одного.

В заключительные 15 минут подопечные Сольбаккена нашли в себе силы, чтобы пойти вперёд. Они полностью взяли мяч под свой контроль, но так и не сумели создать хотя бы один опасный момент.

Финальный свисток зафиксировал закономерную победу «МЮ». Команда впервые за три года вышла в полуфинал Лиги Европы. В 2017-м манкунианцам удалось завоевать трофей благодаря победе в финале над «Аяксом».