Четыре мяча в ворота «Базеля» и гол Окампоса на 88-й минуте: как «Шахтёр» и «Севилья» вышли в полуфинал Лиги Европы

«Шахтёр» крупно обыграл «Базель» и впервые за четыре года вышел в полуфинал Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 4:1, а голами в составе украинской команды отметились бразильцы Жуниор Мораес, Тайсон, Алан Патрик и Додо. В другом четвертьфинале «Севилья» взяла верх над «Вулверхэмптоном» и приблизилась к рекордной, шестой победе в турнире. Автором единственного гола стал Лукас Окампос, отличившийся на 88-й минуте, а форвард англичан Рауль Хименес не смог реализовать пенальти.

Четыре гола украинских бразильцев и удачная замена Коллера

В четвертьфинальном матче Лиги Европы между «Шахтёром» и «Базелем» не получилось серьёзной борьбы. Уже в первые 22 минуты украинский коллектив дважды поразил ворота соперника, а затем довёл счёт до крупного и не позволил создать себе проблем. Таким образом, подопечные Луиша Каштру в третий раз в истории вышли в полуфинал Лиги Европы. В предыдущий раз дончанам удалось это сделать в сезоне-2015/16, когда путь в финал им преградили будущие победители турнира — футболисты «Севильи».

И это при том, что на бумаге противостояние «Шахтёра» и «Базеля» обещало получиться довольно интригующим. Обе команды находились в отличной форме, что подтвердили их выступления в рамках предыдущего этапа плей-офф Лиги Европы. Украинцы легко расправились с соперниками из «Вольфсбурга», а швейцарцы — с полуфиналистами прошлого розыгрыша Лиги Европы из «Айнтрахта». Правда, по личным встречам впереди были дончане, ни разу не уступавшие соперникам. Коллективы трижды выясняли отношения, и каждый раз верх брали «горняки». При этом сумма забитых и пропущенных мячей составила 10:2.

Роль лидеров на себя вновь взяли бразильские легионеры «Шахтёра». Особенно среди них выделялся выступающий за сборную Украины Марлос, дважды отметившийся результативными передачами. Уже на второй минуте после его подачи с углового отличился лучший бомбардир команды в Лиге Европы Жуниор Мораес, а спустя 20 минут Тайсон удвоил преимущество. Причём в обоих эпизодах не обошлось без ошибок швейцарцев. Сначала Джордже Николич слишком опрометчиво сыграл на выходе, а потом собственному вратарю помешал Фабиан Фрай. Хавбек попытался заблокировать удар, но мяч от его колена отрикошетил точно в сетку. Зажечь своё имя на табло мог и Маркос Антонио, но мяч после его удара угодил в перекладину.

Во втором тайме «Шахтёр» был гораздо более конструктивен и в концовке встречи довёл счёт до крупного. Сначала Алан Патрик реализовал пенальти за фол на Тайсоне, а затем отличился Деде. Подопечные Марселя Коллера отчаянно пытались сократить отставание, но вплоть до 92-й минуты не могли побеспокоить Андрея Пятова. Гол престижа на свой счёт записал вышедший со скамейки Рикки ван Волфсивинкел.

Стоит отметить, что в нынешнем розыгрыше соревнований подопечные Каштру не уступили ни в одном матче. Они попали в плей-офф на правах команды, занявшей третье место в своей группе Лиги чемпионов, после чего одержали четыре победы в пяти играх. Отобрать очки у «горняков» смогла лишь «Бенфика» — бывший соперник «Зенита» по квартету главного клубного турнира Европы.

Помешать «Шахтёру» впервые за 11 лет пробиться в финал ЛЕ попытается «Интер». За всю историю пути коллективов лишь раз пересекались на международной арене. В 2005 году это произошло в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Тогда в Донецке верх взяли гости (0:2), а встреча в Милане завершилась вничью (1:1).

Незабитый пенальти Хименеса и достижение Окампоса

После четырёхлетней паузы «Севилья» вновь пробилась в полуфинал Лиги Европы. Подопечные Хулена Лопетеги продолжили путь к шестому трофею турнира, одержав тяжелейшую победу над «Вулверхэмптоном». Англичане отчаянно сопротивлялись, но пропустили в самой концовке встречи и помогли испанцам продлить беспроигрышную серию до 19 матчей. В последний раз коллектив терпел поражение в феврале, когда его обидчиком стала «Сельта» с Фёдором Смоловым.

В отчётном матче на правах лидера по числу трофеев «Севилья» взяла инициативу в свои руки и принялась осаждать ворота «Вулверхэмптона». В первом тайме она более чем в два раза больше владела мячом (70—30), но при этом нанесла всего на два удара больше. Нуну Эшпириту Санту сделал ставку на игру вторым номером и чуть не был вознаграждён за это. В ходе одной из контратак Адама Траоре ворвался в штрафную соперника и был сбит Диего Карлосом. Арбитр Даниэле Орсато указал на точку, но Рауль Хименес не смог переиграть Боно. Мексиканец впервые не реализовал пенальти в футболке «волков» — каждый из его предыдущих восьми ударов достигал цели.

По большому счёту на этом успехи «волков» закончились. Во втором тайме они плотно сели в оборону и практически не помышляли о вылазках на чужую половину поля. Как итог — катастрофическая разница по числу ударов по воротам (1—10) и колоссальное давление на оборону и голкипера «Вулверхэмптона». «Севилья» имела множество шансов забить, но ни эффектный проход Юссефа Эн-Несири, ни удар со штрафного Эвера Банеги не оказались результативными. Руй Патрисиу действовал выше всяких похвал, а помогала ему тройка центральных защитников.

Положение «Вулверхэмптона» не улучшилось после появления на поле Диогу Жоты. Один из лучших бомбардиров команды в текущем розыгрыше турнира сменил Траоре, но не вписался в игру. Он запомнился разве что парой неудачных попыток организовать контратаку. «Севилья» же продолжала давить и в конце концов добилась своего. На 88-й минуте андалусийцы быстро разыграли угловой, Банега исполнил навес, а Лукас Окампос нанёс удар головой. Аргентинец впервые отметился в Лиге Европы и забил 17-й мяч в сезоне, установив личный рекорд.

В полуфинале «Севилья» померится силами с «Манчестер Юнайтед». Команды нечасто встречались друг с другом в официальных матчах. В сезоне-2017/18 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов они разошлись миром, а во втором сенсационную победу одержали испанцы.