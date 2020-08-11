«Шахтёр» разгромил «Базель» и вышел в полуфинал Лиги Европы
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу украинской команды.
Победу «Шахтёру» принесли голы Жуниора Мораеса, забившего на 2-й минуте, Тайсона, отличившегося на 22-й, Алана Патрика, реализовавшего пенальти на 75-й, а также Додо, забившего на 88-й минуте.
Уже на второй компенсированной ко второму тайму минуте «Базель» ответил голом Рикки ван Волфсвинкеля.
В полуфинале соперником «Шахтёра» станет миланский «Интер». Матч состоится 17 августа.
Ранее сообщалось, что МЮ обыграл «Копенгаген» и вышел в полуфинал Лиги Европы.