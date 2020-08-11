«Шахтёр» разгромил «Базель» и вышел в полуфинал Лиги Европы

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Донецкий «Шахтёр» одержал разгромную победу над швейцарским «Базелем» в матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
«Шахтёр» разгромил «Базель» и вышел в полуфинал Лиги Европы
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу украинской команды.

Победу «Шахтёру» принесли голы Жуниора Мораеса, забившего на 2-й минуте, Тайсона, отличившегося на 22-й, Алана Патрика, реализовавшего пенальти на 75-й, а также Додо, забившего на 88-й минуте.

Уже на второй компенсированной ко второму тайму минуте «Базель» ответил голом Рикки ван Волфсвинкеля.

В полуфинале соперником «Шахтёра» станет миланский «Интер». Матч состоится 17 августа.

Ранее сообщалось, что МЮ обыграл «Копенгаген» и вышел в полуфинал Лиги Европы.

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