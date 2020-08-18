На голову выше: дубли Мартинеса и Лукаку помогли «Интеру» разгромить «Шахтёр» в полуфинале Лиги Европы

«Интер» разгромил «Шахтёр» в полуфинале Лиги Европы (5:0). В составе итальянской команды дубли оформили Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку. Для аргентинца эти голы стали первыми в текущем розыгрыше еврокубка. Бельгиец же обновил собственный рекорд турнира, отличившись в десятой встрече подряд. В свою очередь, украинский коллектив практически не создал опасных моментов у ворот соперника. В активе «горняков» лишь один удар в створ за 90 минут.

Единственный представитель Италии в еврокубках и дерзкий чемпион Украины

Если российские команды завершили выступление в еврокубках ещё в декабре, то один украинский представитель продолжил сражение за трофей до августа. Донецкий «Шахтёр» во второй раз в истории добрался до полуфинала Лиги Европы, где ему предстояло встретиться с одним из главных фаворитов турнира — «Интером».

Обе команды вылетели во второй по значимости еврокубок из Лиги чемпионов, но если «горняки» один раз в пяти матчах сыграли вничью, то нерадзурри выиграли все четыре встречи и пропустили в них лишь один мяч. А бельгийский форвард итальянской команды Ромелу Лукаку записал на свой счёт четыре гола, отличившись в каждой из проведённых игр.

Букмекеры признавали явным фаворитом именно подопечных Антонио Конте. Так, одна из контор предлагала поставить на победу «Интера» в основное время с коэффициентом 1.60, а на победу «Шахтёра» — 5.25.

Несмотря на это, в украинском клубе верили в итоговый успех. Например, генеральный директор 13-кратного чемпиона страны Сергей Палкин в преддверии встречи заявил, что «Шахтёр» показывает более зрелищный футбол, чем «Интер».

«Настроение прекрасное, атмосфера великолепная. Ждём матч. Мы спокойны. Все команды, которые дошли до полуфинала, сильны. Завтра нас ждёт сложный поединок. Но я уверяю вас: он будет сложным как для нас, так и для «Интера», — приводил слова Палкина официальный сайт клуба.

В свою очередь, Конте высказывался о сопернике с большим уважением.

«Мы играем с командой, которая хорошо зарекомендовала себя за последние несколько лет и хорошо подготовились. «Шахтёр» — сильнейшая команда из всех, с кем нам приходилось играть в этой Лиге Европы. Но мы намерены показать, что и мы тоже неслучайно дошли до полуфинала и хотим пробиться в финал», — цитировал Конте официальный сайт УЕФА.

Несмотря на то что фаворитом матча считался «Интер», значительно выше в рейтинге УЕФА располагался «Шахтёр». После разгромной победы над «Базелем» в четвертьфинале (4:1) украинская команда поднялась на 14-е место, тогда как итальянская занимала лишь 39-е.

Результативная ошибка Пятова и давление «Шахтёра»

Матч начался в достаточно неспешном темпе. Мячом владела то одна, то другая команда. До опасных моментов или ударов по воротам дело долгое время не доходило.

Однако затем грубую ошибку совершил голкипер «Шахтёра» Андрей Пятов. Пытаясь выполнить передачу на партнёра, он подарил мяч Николо Барелле.

Соперник помаркой воспользовался моментально. Полузащитник прокинул мяч между ног Николая Матвиенко, сместившись на правый фланг, и выполнил идеальную подачу в штрафную на Лаутаро Мартинеса.

В свою очередь, аргентинец переиграл в воздухе соперника и головой нанёс прицельный удар в ближний угол без шансов для Пятова. Данный гол стал для Мартинеса дебютным в текущем розыгрыше ЛЕ.

После столь неудачного начала у «Шахтёра» не было другого выхода, кроме как идти вперёд. Техничные бразильские футболисты команды забрали мяч под свой контроль, а «Интер» всем коллективом отошёл в оборону.

Впрочем, нерадзурри всегда готовы были организовать контратаку или включить прессинг на чужой половине поля. Так, Барелла на 34-й минуте в ходе быстрого контрвыпада нанёс сильный удар из правого угла штрафной под перекладину чужих ворот, но Пятов справился с угрозой.

«Шахтёр» же продолжал наращивать преимущество по владению мячом, которое по итогам первого тайма достигло 61%. Подопечные Луиша Мануэля Рибейру Каштру активно менялись позициями, обманывая соперников, и включали дриблинг.

Ближе к перерыву у игроков итальянского коллектива начала накапливаться усталость, и нерадзурри прижались к собственной штрафной. Однако ни одного опасного момента «горняки» так и не создали. Запомнился разве что удар выше ворот в самом конце первого тайма в исполнении Маркоса Антониу. А в створ они так ни разу и не попали.

Один удар «горняков» в створ и четыре безответных мяча «Интера»

А вот вторая половина встречи получилась для «Шахтёра» откровенно провальной. Если до перерыва команда хотя бы владела мячом, то после практически перестала приближаться к чужой штрафной.

Нерадзурри же сразу создали пару опасных моментов. Сначала Мартинес чуть было не перебросил Пятова, но опытный голкипер в последний момент добрался до мяча, а затем Лукаку немного не попал в створ из левого угла штрафной.

В попытках наладить игру в атаке Каштру вместо подуставшего Алана Патрика выпустил на поле полузащитника Манора Соломона.

И тут же «Шахтёр» упустил последний и единственный шанс сравнять счёт. Жуниор Мораес после подачи с левого фланга переиграл в воздухе соперника и нанёс прицельный удар головой, но попал в ногу Самиру Хандановичу.

А буквально в следующей атаке «Интер» заработал угловой, который оказался судьбоносным. После подачи Марсело Брозовича Данило Д'Амброзио головой отправил мяч в дальний угол.

Пропустив второй гол, «Шахтёр» откровенно бросил играть и в результате оказался разгромлен. Сначала дубль оформил Мартинес. Аргентинец, воспользовавшись грубейшей ошибкой Тараса Степаненко, с линии штрафной пробил впритирку с дальней штангой.

Затем настало время Лукаку. Забив после результативной передачи Мартинеса, бельгиец обновил собственный рекорд Лиги Европы. Он отличился в десятом матче турнира подряд.

Но на этом Ромелу не остановился. На 83-й минуте форвард убежал от защитника и прицельно отправил мяч между ног Пятова в ворота. Таким образом, на счету форварда значатся шесть голов в пяти встречах текущего розыгрыша ЛЕ.

«Интер» же стал первой итальянской командой с 1999-го, которая пробилась в финал Кубка УЕФА/Лиги Европы. 21 год назад «Парма» в «Лужниках» разгромила «Марсель» и завоевала трофей.

Подопечные Конте в борьбе за победу в ЛЕ 21 августа в пятницу в Кёльне сыграют с «Севильей».