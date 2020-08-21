Победные традиции «Севильи», 22 года «Интера» без титула и уникальная серия Лукаку: что нужно знать о финале Лиги Европы

21 августа в финале футбольной Лиги Европы в Кёльне встретятся испанская «Севилья» и итальянский «Интер». Команда Хулена Лопетеги постарается в шестой раз выиграть турнир и обновить собственный рекорд по количеству титулов, а коллектив Антонио Конте попробует завоевать почётный трофей впервые с 1998 года. При этом нападающий миланцев Ромелу Лукаку попытается достичь уникального результата и отличиться в 11 встречах еврокубка подряд.

Затянувшийся еврокубковый сезон-2019/20 подходит к своей завершающей стадии. Первым определится победитель Лиги Европы. 21 августа в финальном матче этого турнира сойдутся «Севилья» и «Интер».

Из-за пандемии коронавируса игру пришлось перенести в Кёльн на стадион «Рейн Энерги». Для одного из крупнейших городов Германии это будет первый опыт по организации финала еврокубка, хотя такая возможность могла представиться и раньше. В 1986 году «Кёльн» должен бы принять у себя «Реал» в ответном матче финала Кубка УЕФА, но из-за поведения фанатов в предыдущей игре клуб был наказан переносом встречи в Западный Берлин.

Для «Севильи» и «Интера» это будет первая очная встреча, хотя еврокубковый опыт у обеих команд просто огромный. Достаточно сказать, что именно испанский клуб является самым титулованным в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА. Андалусийцы выигрывали этот турнир пять раз. Им же принадлежит серия из трёх побед подряд с 2014 по 2016 год. Если подопечные Хулена Лопетеги, который пока не добивался успехов как клубный тренер, выиграют вновь, то у них будет в два раза больше трофеев, чем у группы команд, которые делят второе место в списке лучших.

Одним из таких трёхкратных победителей второго по значимости еврокубка как раз является миланский «Интер». Его успехи в Кубке УЕФА пришлись на 1990-е годы, и с тех пор до финалов он больше не доходил, хотя и выиграл Лигу чемпионов в 2010 году. Конкретно в Лиге Европы миланцы никогда не пробивались дальше 1/8 финала, пока не попали в плей-офф в нынешнем сезоне.

Путь подопечных Антонио Конте к финалу получился очень ярким. На правах участника Лиги чемпионов они начали выступление с плей-офф соревнований и выиграли все пять матчей с общим счётом 13:2, ни разу не забив меньше двух мячей за игру и последовательно победив «Лудогорец», «Хетафе», «Байер» и «Шахтёр».

Команда Лопетеги тоже полностью заслужила играть в Кёльне — она стартовала с группового этапа и за это время потерпела лишь одно поражение от АПОЭЛа в ничего не значащей игре шестого тура. В плей-офф их статистика была менее впечатляющей, чем у нерадзурри, но при этом и соперники были более грозными. «Рома», «Вулверхэмптон», «Манчестер Юнайтед» — все они завершили борьбу после встречи с «Севильей».

По игре «Интер», пожалуй, больше заслуживает звания фаворита предстоящего финала. Кроме того, отличную форму набрал Ромелу Лукаку, который установил рекорд Лиги Европы — он забивал уже в десяти встречах турнира подряд. Всего за сезон «Интер» оформил 111 голов, что стало лучшим результатом клуба за последние 90 лет.

Однако для таких команд именно «Севилья» может оказаться весьма опасным соперником. Она может перестраиваться по ходу матча, действовать первым номером и стремительно раскрываться за счёт флангов. Обороне андалусийцев можно только позавидовать — в последних десяти встречах во всех турнирах она допустила только два пропущенных мяча с игры. От гола их даже как-то спас лучший бомбардир команды Лукас Окампос, когда основной вратарь Томаш Вацлик получил травму по ходу противостояния с «Эйбаром».

Необычным фактом про «Севилью» является то, что она ещё не проигрывала в эпоху коронавируса. Её последнее поражение датируется 9 февраля, а в последующих 20 матчах команда либо побеждала, либо довольствовалась ничьей. Пускай её состав не такой звёздный, как у «Интера», но к финалу Лиги Европы он подготовлен прекрасно.

Каких-либо кадровых проблем «Севилья» не испытывает. Вопросы могла бы вызывать вратарская позиция. В кубковых матчах Лопетеги обязательно выпускал Буну вместо Вацлика. Но похоже, что и на самую ответственную игру сезона тренер предпочтёт марокканца. Своими сейвами во встрече с «Манчестер Юнайтед» он заслужил защищать ворота и в финале.

Не стоит ждать перестановок и в «Интере». Конте, никогда не выигрывавший европейские титулы в качестве тренера, неотступно следует принципу «победный состав не меняют». Все три матча после рестарта Лиги Европы он выиграл с одинаковым набором игроков, выходящих на поле с первых минут. И если присутствие Лаутаро Мартинеса на острие атаки ещё недавно могло вызывать вопросы, так как он ушёл в тень Лукаку, то в игре с «Шахтёром» он наконец-то оправдал своё присутствие в стартовой заявке и набрал три балла (2 + 1) за результативность.