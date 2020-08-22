Конте хотел разобраться с Банегой после финала Лиги Европы из-за шутки о своих волосах

Конфликт между игроком «Севильи» Эвером Банегой и наставником «Интера» Антонио Конте произошёл по ходу финального матча Лиги Европы.

Как сообщает Football Italia, в середине первого тайма скамейка запасных миланского клуба эмоционально требовала наказать соперников пенальти за действия Диего Карлоса в своей штрафной. Реагируя на поведение оппонентов, Банега подошёл к Конте, провёл рукой по его волосам и предположил, что тренер носит парик.

В ответ Конте предложил встретиться после игры. Арбитр встречи Данни Маккели наказал специалиста жёлтой карточкой.

Известно, что Конте делал пересадку волос.

Ранее стало известно, что президент «Интера» Стивен Джан нашёл повод для оптимизма в проигранном финале Лиги Европы.