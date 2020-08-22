Президент «Интера» нашёл повод для оптимизма в проигранном финале Лиги Европы

Президент «Интера» Стивен Джан заявил, что выход его клуба в финал Лиги Европы «вселяет оптимизм на будущее».

Итальянская команда уступили испанской «Севилье» со счётом 2:3.

«Если оценивать весь сезон, думаю, он получился для нас весьма позитивным. Мы вышли в финал и были близки к победе. Пару лет назад мы и представить себе такое не могли. Поражение или победа — это часть футбола. Но выход в финал вселяет в нас оптимизм по поводу дальнейших перспектив. Тренер, персонал и игроки делают отличную работу. Скоро мы будем строить новые планы», — цитирует Джана Football Italia.

Ранее сообщалось, что вратарь «Интера» Самир Ханданович назвал автогол Ромелу Лукаку невезением.