Вратарь «Интера» назвал автогол Лукаку невезением

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Голкипер «Интера» Самир Ханданович отметил, что финальный матч Лиги Европы против «Севильи» (2:3) мог сложиться для его команды иначе, если бы Ромелу Лукаку использовал голевой момент в середине второго тайма.
Вратарь «Интера» назвал автогол Лукаку невезением
  • Reuters
  • © Ina Fassbender

«Что касается третьего мяча в наши ворота, который залетел от ноги Лукаку, то это невезение. В конечном итоге данный эпизод решил исход всей игры. Но мы можем заложить прочный фундамент для следующего сезона. «Севилья» вновь показала, что её очень сложно обыграть. Мы можем извлечь уроки из этой ситуации», — приводит слова Хандановича Football Italia.

Ранее сообщалось, что Хесус Навас отметил вклад Хулена Лопетеги в завоевание «Севильей» трофея Лиги Европы.

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