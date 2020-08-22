Навас отметил вклад Лопетеги в завоевание «Севильей» трофея Лиги Европы

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Капитан «Севильи» Хесус Навас прокомментировал успех своего клуба в финале Лиги Европы с «Интером» (3:2).
Навас отметил вклад Лопетеги в завоевание «Севильей» трофея Лиги Европы
  • © REUTERS/Wolfgang Rattay

По мнению спортсмена, его команда заслужила этот трофей.

«Мы сражались весь год, пережили непростое время, день за днём старались пройти через всё это. Болельщики заслуживают победу. Те, кто любит футбол, как и мы, должны получать от него удовольствие. Возможность поднять трофей в качестве капитана моей «Севильи» очень многое для меня значит», — приводит слова Наваса Football Italia.

Он также отметил вклад наставника команды Хулена Лопетеги.

«Тренер работает в «Севилье» 24 часа в сутки. Он смог выжать из этой команды всё», — констатировал Навас.

Ранее сообщалось, что шесть из последних 11 финалов ЛЕ выиграли клубы с испанскими тренерами.

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