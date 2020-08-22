Навас отметил вклад Лопетеги в завоевание «Севильей» трофея Лиги Европы
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По мнению спортсмена, его команда заслужила этот трофей.
«Мы сражались весь год, пережили непростое время, день за днём старались пройти через всё это. Болельщики заслуживают победу. Те, кто любит футбол, как и мы, должны получать от него удовольствие. Возможность поднять трофей в качестве капитана моей «Севильи» очень многое для меня значит», — приводит слова Наваса Football Italia.
Он также отметил вклад наставника команды Хулена Лопетеги.
«Тренер работает в «Севилье» 24 часа в сутки. Он смог выжать из этой команды всё», — констатировал Навас.
Ранее сообщалось, что шесть из последних 11 финалов ЛЕ выиграли клубы с испанскими тренерами.