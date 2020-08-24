«Сделали мечту реальностью»: что говорили после победы «Баварии» над ПСЖ в финале Лиги чемпионов

Мануэль Нойер — лучший голкипер мира, а его игра помогла «Баварии» одержать победу в финале Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», заявил тренер шестикратных победителей турнира Ханс-Дитер Флик. Он также восхитился выступлением автора единственного гола Кингсли Комана и выразил мнение, что француз вышел из тени Франка Рибери и Арьена Роббена. При этом сам хавбек признался, что испытывал смешанные чувства после забитого мяча в ворота бывшей команды, а Йозуа Киммих назвал этот день главным в карьере. Наставник ПСЖ Томас Тухель посетовал на проблемы с реализацией и поддержал Неймара, а Тьяго Силва объявил об уходе из клуба.

Немецкая «Бавария» обыграла французский «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов и в шестой раз в истории завоевала почётный трофей. По этому показателю мюнхенский коллектив сравнялся с «Ливерпулем» и вышел на третье место в истории. Кроме того, подопечные Ханса-Дитера Флика одержали рекордную, 11-ю подряд победу в нынешнем розыгрыше турнира, а также во второй раз в истории оформили требл. Ранее баварцы отпраздновали успех в чемпионате и Кубке Германии.

После окончания матча Флик восхитился действиями своих подопечных, особенно отметив Мануэля Нойера. В ключевых эпизодах немецкий вратарь совершил ряд сейвов и помог «Баварии» во второй раз за семь лет завоевать звание сильнейшей команды Старого Света.

«Очень многие заслуживают самых лестных слов после этой победы. Зимой мы показали, насколько серьёзен наш настрой, и для тренера это лучшее, что он может увидеть. Игра прошла на высоких скоростях, обороты были запредельные, и обе команды создавали моменты. За нас выступает лучший вратарь в мире — Мануэль Нойер, и в некоторых моментах он позволил нам остаться в игре», — цитирует Флика пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Встреча получилась очень напряжённой, а в первом тайме коллективы не смогли отметиться забитыми мячами. Кроме того, уже на 25-й минуте Флик был вынужден заменить центрального защитника. Жером Боатенг получил травму, а вместо него вышел менее манёвренный Никлас Зюле. Это могло стать ключевым фактором, ведь в атакующей линии ПСЖ значатся сверхскоростные Килиан Мбаппе и Неймар.

«Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же «Бавария» намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу. Отношение к делу было соответствующим», — признал Флик.

Единственный гол баварцев забил бывший игрок «Пари Сен-Жермен» Кингсли Коман. Полузащитник откликнулся на передачу Йозуа Киммиха и ударил головой, став автором 500-го мяча «Баварии» в турнире.

«Возможно, в этом сезоне Коман, наконец, вышел из тени Франка Рибери и Арьена Роббена. Он очень талантлив и сегодня показал, что также умеет забивать мячи», — заявил Флик.

Стоит отметить, что немецкий специалист тоже вписал своё имя в историю. Так, 55-летний Флик принял эстафету у Юргена Клоппа и стал шестым немецким тренером, побеждавшим в Лиге чемпионов или Кубке европейских чемпионов. При этом лишь трём специалистам удавалось добиваться подобного успеха в более зрелом возрасте — Алексу Фергюсону, Юппу Хайнкесу и Раймону Гуталсу.

В свою очередь, тренер ПСЖ Томас Тухель не стал винить своих подопечных в неудачном исходе противостояния с немецким грандом. Он признал, что футболисты ПСЖ «оставили на поле свои сердца», и выразил гордость тем, что они продемонстрировали характер.

«Гол — это всё, чего нам сегодня не хватало. Мы создавали моменты, но забил соперник. Уверен, что если бы отличились мы, то и победили бы с тем же счётом — 1:0. У нас были и очень хорошие отрезки, и моменты, когда нам приходилось терпеть. В итоге подвела реализация. Конечно, хотим, чтобы Килиан (Мбаппе. — RT) и Неймар забивали всегда, но просить об этом невозможно», — сокрушался Тухель.

Он отдельно отметил обоих игроков.

«Горжусь Неймаром, который снова показал свой высочайший класс и сильный характер. Для Мбаппе игра была сложной, ведь у него была серьёзная травма, он пропустил большую часть тренировочного процесса. Это просто чудо, что он сейчас здесь, с нами», — отметил немецкий специалист.

После окончания встречи одним из самых безутешных был именно Неймар. Бразильский футболист не смог сдержать слёз прямо на поле.

В свою очередь, автор единственного гола Комане испытывал совсем другие эмоции. В свои 24 года француз также выиграл 20-й трофей в профессиональной карьере, что можно назвать феноменальным достижением.

«Я очень счастлив. Невероятный вечер и для клуба, и для всех наших болельщиков. Разумеется, я хотел провести хорошую игру, но дело не в моём парижском прошлом, а в том, что я на 100% баварец. И я был настроен на победу. Но в то же время мне жаль ПСЖ, потому что я родом из Парижа», — признался Коман.

При этом на звание лучшего футболиста встречи вполне мог претендовать и Нойер, сохранивший свои ворота в неприкосновенности.

«Немного сложно отвечать на вопросы после того, как испытал такую бурю эмоций после финального свистка. Мы сделали свою мечту реальностью. Нет, мы не были излишне расслабленными в начальной фазе атак. Возможно, немного не хватало уверенности. Но в итоге каждый приложил руку к победе, это наше командное достижение. Никогда прежде не испытывал такого удовольствия от игры, и всё благодаря этому коллективу», — признался Нойер.

По ходу плей-офф вратарь признавался, что считает нынешний состав «Баварии» более сильным, чем тот, что выигрывал Лигу чемпионов в 2013 году. Спустя семь лет в команде остались лишь пять человек из того чемпионского состава. Помимо самого Нойера, это Томас Мюллер, Хави Мартинес, Жером Боатенг и Давид Алаба.

В свою очередь, Роберт Левандовски, хотя и не совершил результативных действий в финале, стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. На счету польского нападающего 15 мячей — на пять больше, чем у Эрлинга Холланда из дортмундской «Боруссии». При этом во всех турнирах он оформил 55 голов, а его ближайшим преследователем является обладатель «Золотой бутсы» Чиро Иммобиле, на счету которого 39 мячей.

«Не переставайте мечтать. Никогда не сдавайтесь, если потерпите неудачу. Усердно работайте, чтобы достичь своей цели», — написал Левандовски в социальной сети Twitter.

Автор результативного паса Йозуа Киммих признался, что этот день стал «главным в его карьере», а Альфонсо Дэвис поделился мнением о своём уникальном достижении. Защитник стал первым канадским футболистом, взявшим главный трофей турнира.

«Кто бы мог подумать, что парень из Канады выиграет Лигу чемпионов? Если бы два года назад мне кто-то сказал о таком, то я бы точно не поверил. В детстве о таком можешь только мечтать... Своим примером хочу показать и другим, что это возможно. Как же приятно стоять здесь с медалью на шее, с кубком в нескольких шагах от меня», — признался Дэвис.

Неудивительно, что проигравшие не так охотно общались с прессой, как триумфаторы соревнований. Одним из тех, кто согласился ответить на вопросы журналистов стал капитан номинальных хозяев Тьяго Силва.

«Это был мой последний матч в составе ПСЖ. Мне грустно. Я приношу извинения болельщикам и благодарю их за всю любовь ко мне. Я еще вернусь в «Пари Сен-Жермен», в клуб, который я люблю, но уже в другой роли. Хочу отыграть ещё три-четыре года и выступить на чемпионате мира в Катаре», — поделился планами Силва.

Также своими впечатлениями поделился хавбек парижан Андер Эррера. Испанец выразил мнение, что они вместе с партнёрами сделали всё возможное для победы, но в решающий момент их подвела реализация.

«Создали пять-шесть моментов. У них было два-три, но они забили один мяч во втором тайме. Нам жаль своих болельщиков, поскольку мы понимаем, насколько эта победа была важна для них и для клуба. Сейчас нам следует подумать и вспомнить, как многого мы добились в этом сезоне, какой коллектив у нас сложился. Мы выиграли четыре трофея, но уступили в финале Лиги чемпионов. Я думаю, незаслуженно», — сказал Эррера.

При этом Маркиньос выразил мнение, что «Пари Сен-Жермен» сумел превзойти ожидания болельщиков.

«В финалах надо не участвовать, их надо выигрывать. Мы не смогли. Но мы гордимся своей командой. Никто другой не верил, что мы зайдём так далеко. А сейчас наступает разочарование, поскольку теперь мы хотели ещё большего», — признался защитник.