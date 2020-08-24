Мюллер прокомментировал победу «Баварии» над ПСЖ в финале ЛЧ
- Reuters
«Все понимали, чего нам пришлось преодолеть в этом сезоне. Секрета здесь нет, и от нас просто требовалось двигаться дальше. Конечно, у нас сильная команда, но у нас есть и характер. Парни были готовы биться и терпеть», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.
В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.
Ранее сообщалось, что Коман признан лучшим футболистом матча ПСЖ — «Бавария».