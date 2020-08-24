Мюллер прокомментировал победу «Баварии» над ПСЖ в финале ЛЧ

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Полузащитник немецкой «Баварии» Томас Мюллер высказался после победы над французским ПСЖ в финале футбольной Лиги чемпионов.
Мюллер прокомментировал победу «Баварии» над ПСЖ в финале ЛЧ
  • Reuters

«Все понимали, чего нам пришлось преодолеть в этом сезоне. Секрета здесь нет, и от нас просто требовалось двигаться дальше. Конечно, у нас сильная команда, но у нас есть и характер. Парни были готовы биться и терпеть», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА. 

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее сообщалось, что Коман признан лучшим футболистом матча ПСЖ — «Бавария».

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