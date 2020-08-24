Нойер: никогда прежде не испытывал такого удовольствия от игры

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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился впечатлениями от победы над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
Нойер: никогда прежде не испытывал такого удовольствия от игры
  • Reuters

«Мы сделали свою мечту реальностью. Мы не были излишне расслабленными в начальной фазе атак. Возможно, не хватало немного уверенности. Но в итоге каждый приложил руку к победе, это наше командное достижение», — цитирует голкипера официальный сайт УЕФА.

Нойер также признался, что прежде никогда не испытывал подобного удовольствия от игры, и связал это со сложившимся в «Баварии» коллективом.

Ранее Тьяго Силва извинился перед болельщиками ПСЖ за поражение в финале Лиги чемпионов.

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