Тьяго Силва извинился перед болельщиками ПСЖ за поражение в финале Лиги чемпионов

Капитан ПСЖ Тьяго Силва извинился перед болельщиками команды за поражение от «Баварии» в финале Лиги чемпионов.

«Это был мой последний матч в составе ПСЖ. Я приношу извинения болельщикам и благодарю их за всю любовь ко мне. Я ещё вернусь в ПСЖ, клуб, который люблю, но вернусь в другой роли. Хочу отыграть ещё три-четыре года и выступить на чемпионате мира в Катаре», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Тьяго Силва перешёл в ПСЖ в июле 2012-го. В составе парижской команды он провёл 315 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей.

Ранее Флик заявил, что «Бавария» сыграла с ПСЖ очень здорово.