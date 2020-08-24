Тьяго Силва извинился перед болельщиками ПСЖ за поражение в финале Лиги чемпионов

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Капитан ПСЖ Тьяго Силва извинился перед болельщиками команды за поражение от «Баварии» в финале Лиги чемпионов.
Тьяго Силва извинился перед болельщиками ПСЖ за поражение в финале Лиги чемпионов
  • Reuters

«Это был мой последний матч в составе ПСЖ. Я приношу извинения болельщикам и благодарю их за всю любовь ко мне. Я ещё вернусь в ПСЖ, клуб, который люблю, но вернусь в другой роли. Хочу отыграть ещё три-четыре года и выступить на чемпионате мира в Катаре», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Тьяго Силва перешёл в ПСЖ в июле 2012-го. В составе парижской команды он провёл 315 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей.

Ранее Флик заявил, что «Бавария» сыграла с ПСЖ очень здорово. 

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