Флик о победе над ПСЖ: мы сыграли очень здорово

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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
Флик о победе над ПСЖ: мы сыграли очень здорово
  • Reuters

«Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же «Бавария» намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу. Отношение к делу было соответствующим», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Также тренер признался, что его впечатлила работа подопечных в обороне. В качестве примера он привёл рывок на свою половину поля на 92-й минуте нападающего Роберта Левандовски.

Ранее главный тренер «Баварии» оценил роль Комана в победе над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

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