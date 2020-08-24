Флик о победе над ПСЖ: мы сыграли очень здорово

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.

«Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же «Бавария» намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу. Отношение к делу было соответствующим», — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Также тренер признался, что его впечатлила работа подопечных в обороне. В качестве примера он привёл рывок на свою половину поля на 92-й минуте нападающего Роберта Левандовски.

Ранее главный тренер «Баварии» оценил роль Комана в победе над ПСЖ в финале Лиги чемпионов.