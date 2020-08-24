Коман: мне жаль ПСЖ, ведь я родом из Парижа
- Reuters
«Я очень счастлив. Невероятный вечер для клуба и всех наших болельщиков. Разумеется, хотел провести хорошую игру, но дело не в моём парижском прошлом, а в том, что я на сто процентов баварец. И я был настроен на победу. Но в то же время мне жаль ПСЖ, ведь я родом из Парижа», — цитирует Комана официальный сайт УЕФА.
Полузащитник является воспитанником ПСЖ. В 2014-м он на правах свободного агента перешёл в «Ювентус», а спустя три года «Бавария» выкупила контракт футболиста у туринцев за € 21 млн.
Ранее Нойер признался, что никогда прежде не испытывал такого удовольствия от игры.