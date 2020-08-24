Коман: мне жаль ПСЖ, ведь я родом из Парижа

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман, автор единственного и победного мяча в финальном матче Лиги чемпионов с ПСЖ, поделился впечатлениями от игры.

«Я очень счастлив. Невероятный вечер для клуба и всех наших болельщиков. Разумеется, хотел провести хорошую игру, но дело не в моём парижском прошлом, а в том, что я на сто процентов баварец. И я был настроен на победу. Но в то же время мне жаль ПСЖ, ведь я родом из Парижа», — цитирует Комана официальный сайт УЕФА.

Полузащитник является воспитанником ПСЖ. В 2014-м он на правах свободного агента перешёл в «Ювентус», а спустя три года «Бавария» выкупила контракт футболиста у туринцев за € 21 млн.

Ранее Нойер признался, что никогда прежде не испытывал такого удовольствия от игры.