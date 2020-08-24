Коман: мне жаль ПСЖ, ведь я родом из Парижа

Короткая ссылка
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман, автор единственного и победного мяча в финальном матче Лиги чемпионов с ПСЖ, поделился впечатлениями от игры.
Коман: мне жаль ПСЖ, ведь я родом из Парижа
  • Reuters

«Я очень счастлив. Невероятный вечер для клуба и всех наших болельщиков. Разумеется, хотел провести хорошую игру, но дело не в моём парижском прошлом, а в том, что я на сто процентов баварец. И я был настроен на победу. Но в то же время мне жаль ПСЖ, ведь я родом из Парижа», — цитирует Комана официальный сайт УЕФА.

Полузащитник является воспитанником ПСЖ. В 2014-м он на правах свободного агента перешёл в «Ювентус», а спустя три года «Бавария» выкупила контракт футболиста у туринцев за € 21 млн.

Ранее Нойер признался, что никогда прежде не испытывал такого удовольствия от игры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить