Тухель рассказал, чего не хватило ПСЖ для победы над «Баварией»

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Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель рассказал, чего не хватило его команде для победы над немецкой «Баварией» в финале футбольной Лиги чемпионов.
Тухель рассказал, чего не хватило ПСЖ для победы над «Баварией»
  • Reuters

«Гол — это всё, чего нам сегодня не хватало. Мы создавали моменты, но забил соперник. Уверен, что если бы забили мы, то мы и победили бы с тем же счётом 1:0. У нас были и очень хорошие отрезки в игре, и моменты, когда нам приходилось терпеть. В итоге подвела реализация. Конечно, хотим, чтобы Килиан и Неймар забивали всегда, но просить об этом невозможно», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА. 

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик затруднился ответить на вопрос, как долго футболисты «Баварии» будут праздновать победу в Лиге чемпионов.

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