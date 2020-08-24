Тухель рассказал, чего не хватило ПСЖ для победы над «Баварией»

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель рассказал, чего не хватило его команде для победы над немецкой «Баварией» в финале футбольной Лиги чемпионов.

«Гол — это всё, чего нам сегодня не хватало. Мы создавали моменты, но забил соперник. Уверен, что если бы забили мы, то мы и победили бы с тем же счётом 1:0. У нас были и очень хорошие отрезки в игре, и моменты, когда нам приходилось терпеть. В итоге подвела реализация. Конечно, хотим, чтобы Килиан и Неймар забивали всегда, но просить об этом невозможно», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик затруднился ответить на вопрос, как долго футболисты «Баварии» будут праздновать победу в Лиге чемпионов.