Флик затруднился ответить на вопрос, как долго футболисты «Баварии» будут праздновать победу в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик затруднился ответить на вопрос, как долго его подопеченые будут отмечать победу в Лиге чемпионов.

«Я не ставил никаких дедлайнов, когда сегодня должна закончиться вечеринка. Праздновать как раз и надо тогда, когда добиваешься чего-то большого. В такие моменты ты просто должен веселиться», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Флик возглавил «Баварию» в ноябре прошлого года. Под его руководством команда провела 36 матчей во всех турнирах, в которых одержала 33 победы и потерпела два поражения при одной ничьей.

Ранее президент Франции Макрон поздравил «Баварию» с победой в Лиге чемпионов.