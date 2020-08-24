Гол Комана родной команде и спасения Нойера: как «Бавария» обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов

«Бавария» с минимальным счётом обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Мюнхенцы впервые за семь лет и в шестой раз стали обладателем главного еврокубка. Единственный мяч на исходе часа встречи забил полузащитник Кингсли Коман, являющийся воспитанником парижан. Французская команда имела шансы, чтобы сравнять счёт, но несколько важных сейвов совершил вратарь немецкого коллектива Мануэль Нойер.

«Бавария» как явный фаворит и победный настрой ПСЖ

Текущий сезон Лиги чемпионов навсегда войдёт в историю, как самый длинный. Розыгрыш главного еврокубка стартовал ещё 25 июня прошлого года, а финишировал спустя год и почти два месяца — 23 августа.

При этом из-за пандемии коронавируса решающие стадии плей-офф прошли в усечённом формате в виде так называемого Финала восьми.

Однако нестандартность турнира не делала победу в нём менее значимой. И добравшиеся до финала «Бавария» с ПСЖ намеревались сделать всё, чтобы завоевать долгожданный трофей.

Фаворитом решающего противостояния многие считали мюнхенцев, которые выиграли все десять матчей ЛЧ и забили в них 42 мяча. Разгром же «Барселоны» со счётом 8:2 в четвертьфинале ЛЧ навсегда останется в истории.

К тому же немецкий коллектив обладает богатым опытом участия в решающих матчах еврокубков. Для него данный финал Кубка европейских чемпионов / ЛЧ стал 11-м, тогда как для ПСЖ — первым.

Однако главный тренер парижан Томас Тухель отмечал, что в составе команды достаточно футболистов, выигрывавших данный трофей, например, Неймар и Кейлор Навас. В свою очередь его немецкий визави Ханс-Дитер Флик перед игрой напомнил, что ПСЖ пропустил в текущем сезоне ЛЧ лишь пять мячей.

«Это означает, что их защита работает так же хорошо, как и атака. У нас есть план на игру, и я надеюсь, что мы сможем его выполнить», — цитировал специалиста официальный сайт УЕФА.

При этом оба тренера обошлись практически без потерь. В стартовый состав ПСЖ вернулся восстановившийся от травмы Навас, а врачи «Баварии» сделали всё, чтобы на поле с первых минут вышел центральный защитник Жером Боатенг.

Таким образом, Тухель ожидаемо сделал ставку на расстановку 4-3-3 и выпустил на поле тех же футболистов, которые играли в полуфинале с «Лейпцигом». Особенно грозно в атаке смотрелось трио Неймар — Килиан Мбаппе — Анхель Ди Мария.

Флик обошёлся одной рокировкой. Место Ивана Перишича на левом фланге занял Кингсли Коман. В остальном «Бавария» на старте также не решилась преподносить оппоненту сюрпризы, и на поле вышли все сильнейшие кроме давно травмированного правого защитника Бенжамена Павара.

Упущенные моменты Неймара и Левандовски и не назначенный пенальти

Матч начался с активного прессинга в исполнении «Баварии». В первые десять минут футболистам ПСЖ даже не удавалось встретиться с мячом. Мюнхенцы сходу включили высокий прессинг и вынуждали соперников буквально отбиваться.

Однако из данного отрезка немецкая команда извлекла лишь неточный удар Тьяго Алькантары из-за пределов штрафной.

А подопечные Тухеля достаточно быстро пришли в себя и перехватили инициативу. Мяч, наконец, начал доходить до Неймара, Мбаппе и Ди Марии, чем они мгновенно воспользовались. Пару сильных ударов из пределов штрафной нанёс Килиан, но их в последний момент блокировали защитники.

На 18-й минуте парижане создали первый по-настоящему опасный момент. Неймар после идеальной передачи Мбаппе убежал один на один с Мануэлем Нойером, но не сумел его переиграть. Бразилец, казалось, обманул голкипера, отправив мяч ему между ног, но вратарь в последний момент успел парировать выстрел рукой.

«Бавария» ответила попаданием в штангу Левандовски. Роберт в районе чужой одиннадцатиметровой отметки обработал мяч после не самой удобной передачи партнёра и пробил в дальний угол, но соперника спасла стойка ворот.

Таким образом на поле пошла обоюдоострая игра без центра поля. Тут же Ди Мария из правого угла штрафной после хитрой скидки Андера Эрреры с нерабочей правой ноги пробил чуть выше дальней девятки.

В ходе данной атаки усугубил повреждение Боатенг. Уже в середине первого тайма Флику пришлось менять основного центрального защитника на Никласа Зюле. Аналогичная рокировка была сделана в перерыве полуфинальной встречи с «Лионом».

Между тем Левандовски по истечении часа игры упустил ещё один момент. После подачи справа он, открывшись между двумя центральными защитниками, пробил головой по воротам с нескольких метров, но мяч полетел прямо в Наваса.

А в добавленное арбитром время мюнхенцы вовсе претендовали на пенальти. Коман ворвался в штрафную по левому флангу, и упустивший его Тило Керер уронил соперника на газон. Однако итальянский судья Даниэле Орсато на «точку» указывать не стал, а помощники на VAR поддержали его.

Грубость Гнабри и невероятный промах Шупо-Мотинга в концовке

Вторая половина встречи началась с пары стычек в центре поля. Серж Гнабри дважды ударил по ногам Неймара, что привело к серьёзному конфликту. За последний фол немец получил жёлтую карточку, но и Леандро Паредес, схвативший оппонента за шиворот, не остался без «горчичника».

Произошедшее сбило футболистов ПСЖ с правильного настроя. Неймар с Мбаппе вовсе ушли в тень. «Бавария» окончательно забрала мяч под свой контроль, а у парижан перестало проходить даже подобие контратак.

В конце концов, давление мюнхенцев всё же привело к голу. Йозуа Киммих с линии штрафной выполнил мягую идеальную подачу на дальний угол вратарской, откуда набежавший Коман головой отправил мяч в дальний угол. При этом Керер в данной ситуации остался сразу с двумя оппонентами. Помимо Кингсли ему пришлось держать Левандовски.

Коману же удалось поразить ворота родной команды. Полузащитник является воспитанником ПСЖ и первые шаги в профессиональном футболе делал именно здесь. Однако техничный вингер парижанам оказался не нужен и в 2014-м на правах свободного агента перешёл в «Ювенутс». Спустя шесть лет Кингсли удалось огорчить ПСЖ в финале ЛЧ. А решение Флика выпустить его вместо Перишича полностью себя оправдало.

Чтобы изменить ход игры, Тухель заменил уставшего Паредеса на едва восстановившегося от травмы Марко Верратти. Флик ответил двойной рокировкой. Тренер освежил фланги атаки, выпустив Перишича и Филиппе Коутиньо.

ПСЖ всё же удалось на какой-то момент перевести мяч на чужую половину поля. А за 20 минут до конца основного времени парижане упустили отличный момент сравнять счёт. После передачи Ди Марии Маркиньос с правого угла вратарской пробил в дальний угол, но Нойер парировал выстрел пяткой.

Чуть позже Киммих в собственной штрафной ударил по ноге Мбаппе, однако Орсато не стал назначать пенальти и в данном эпизоде.

В концовке «Баварии» удалось отодвинуть игру от собственных ворот. Мюнхенцы из последних сил пытались прессинговать на чужой половине поля, чтобы не позволить сопернику довести дело до удара.

Тухель же бросил в бой Лейвина Курзава и Эрика Шупо-Мотинга. И на последних минутах камерунец, забивший победный мяч «Аталанте», едва не спас ПСЖ от поражения. После прострела с фланга и не слишком удачного удара в исполнении Неймара нападающий мог с близкой дистанции переправить мяч в створ, но толком не попал по нему. В этот момент Тухель, в начале августа получивший перелом пятой плюсневой кости, отбросил костыли в сторону.

Таким образом, прогноз большинства любителей футбола оправдался, и «Бавария» всё-таки одержала победу в финале ЛЧ, хотя для этого ей пришлось приложить немало усилий. Мюнхенцы в шестой раз в истории выиграли главный еврокубок, а также повторили рекорд «Барселоны» по количеству забитых мячей в отдельно взятом розыгрыше ЛЧ (43).

Левандовски лишь в решающей встрече прервал свою десятиматчевую результативную серию, но стал лучшим бомбардиром турнира с 15 голами.

ПСЖ же может гордиться первым попаданием в финал. Парижане составили достойную конкуренцию фавориту, но не реализовали свои моменты, тогда как немецкий коллектив всё же сумел один раз пробить Наваса.