Тренер ПСЖ оценил игру Неймара и Мбаппе в финале Лиги чемпионов

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Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель оценил игру нападающих команды Неймара и Килиана Мбаппе в финальном матче футбольной Лиги чемпионов с немецкой «Баварией».
Тренер ПСЖ оценил игру Неймара и Мбаппе в финале Лиги чемпионов
  • Reuters

«Горжусь Неймаром, который снова показал свой высочайший класс и сильный характер. Для Мбаппе игра была сложной, ведь у него была серьезная травма, он пропустил большую часть тренировочного процесса. Это просто чудо, что он сейчас здесь с нами», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА. 

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.

Ранее защитник ПСЖ Маркиньос поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов.

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