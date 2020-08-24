Тренер ПСЖ оценил игру Неймара и Мбаппе в финале Лиги чемпионов
- Reuters
«Горжусь Неймаром, который снова показал свой высочайший класс и сильный характер. Для Мбаппе игра была сложной, ведь у него была серьезная травма, он пропустил большую часть тренировочного процесса. Это просто чудо, что он сейчас здесь с нами», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.
В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» обыграла ПСЖ со счётом 1:0 благодаря голу Кингсли Комана и стала шестикратным победителем турнира.
Ранее защитник ПСЖ Маркиньос поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов.