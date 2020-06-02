Ссора Тайсона с рестлером, фильм жены Семака об Африке и «русская» шутка Гири: околоспортивные события недели

Боксёр Майк Тайсон устроил стычку с рестлером Крисом Джерико, а супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака представила фильм о поездке в Африку. Шахматист Аниш Гири пошутил, использовав популярный российский мем, арбитр Славко Винчич попал в неприятную историю в Боснии и Герцеговине, а старожил «Мольде» Вегард Форрен потерял работу из-за игромании. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Супруга Семака выпустила фильм о Гвинее-Бисау

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна выпустила документальный фильм о поездке в Гвинею-Бисау в декабре 2019 года.

«Когда я вернулась из Африки, от меня ждали детального рассказа с подробной передачей эмоций, но всё, что я тогда смогла, лишь честно признаться — не хочу тратить полученную благодать, выбрасывая в толпу ценные кадры, запечатлённые сердцем», — написала Семак в Instagram.

Она добавила, что после той поездки не могла говорить, поскольку не было слов, чтобы описать увиденный ужас. Женщина призналась, что хочет поскорее вернуться к этим детям, их проблемам и болезням.

«Туда, где дожить до десяти лет — большая удача, где есть два раза в день — мечта, а спать на цементном полу вместо земляного — сказочное богатство», — отметила Анна.

Свой фильм Семак назвала признанием в любви. 50-минутная картина рассказывает об обычной жизни африканских детей, взрослых и стариков. Чёрно-белая лента A Song of Hope опубликована на YouTube-канале Анны.

В октябре 2019 года Семак рассказала о планах усыновить темнокожего ребёнка. Позже, в декабре, в своём Instagram она написала, что хотела бы взять как минимум четверых детей из Африки.

Трагедия на рыбалке

43-летний каякер Джереми Уорти был найден мёртвым у побережья Нового Южного Уэльса в Австралии. Сначала обнаружили его лодку, а затем и тело отправившегося на рыбалку мужчины. Последние минуты своей жизни Уорти снял на видео, которое загрузил в Facebook. Он просил о помощи, рассказывая на камеру, что устал бороться с силой прилива.

«Я уже не вернусь обратно, я заплыл слишком далеко. Мне двигаться дальше или оставаться здесь?» — задавался вопросом Уорти в милях от суши.

Также по теме Похищение статуи Симоняна, воспоминания Кличко об армии и признание Орзул о Дзюбе: околоспортивные события недели Фигурист Андрей Лазукин объяснил разрыв с Елизаветой Туктамышевой, а телеведущая Мария Орзул впервые рассказала о травле после поцелуя...

Порывы ветра уносили каяк всё дальше в открытое море, но спортсмен продолжал бороться за жизнь, описывая свои усилия по возвращению на берег. В какой-то момент он опубликовал свою геолокацию.

«Я устал. Здесь холодно, мокро и темно», — сказал Уорти во время своего последнего эфира.

«Мне очень жаль, мой друг. Я должна была позвонить спасателям, когда увидела, как ты сражаешься с волнами. Я думала, ты сможешь справиться с этим испытанием», — прокомментировала пост одна из подписчиц.

Знакомые и члены семьи погибшего заполнили его страницу сообщениями, в которых вспоминали Джереми как хорошего друга, по которому все будут тосковать.

Футбольного арбитра задержали в ходе полицейского рейда

Словенский футбольный судья Славко Винчич был задержан по подозрению в причастности к организованной преступности. Инцидент произошёл в Биелине в Боснии и Герцеговине. 40-летнего рефери, обслуживавшего в текущем сезоне матчи «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, доставили в полицейский участок вместе с другими подозреваемыми.

Сам Винчич настаивал на своей невиновности. По его словам, он случайно оказался в доме, куда с обысками нагрянула полиция. Подозреваемой по этому делу также проходит лидер преступной группировки Тияна Максимович. Её задержали при попытке пересечь государственную границу на лодке. Всего же в ходе операции полицейские задержали 35 человек. Им инкриминировали вовлечение в проституцию, продажу оружия и оборот наркотиков.

«Во время обыска дома и транспортных средств подозреваемых были найдены и изъяты 14 упаковок кокаина, десять пистолетов, три бронежилета, €10 тыс. наличными в разной валюте, телефоны и ноутбуки», — рассказали в правоохранительных органах Биелины.

По версии Винчича, он прибыл в город на деловую встречу и получил приглашение на обед. По неудачному для судьи стечению обстоятельств именно это здание полиция наметила для проведения рейда. Винчичу поверили и отпустили домой в Словению. Он проходит по делу в качестве свидетеля.

Тайсон сцепился с рестлером, а Гора сбросил 18 кг

Неоднократно в своей жизни сталкивавшийся с криминалом боксёр Майк Тайсон в эти дни усиленно тренируется и готовится к возвращению на ринг. Недавно он неожиданно для многих появился в рестлинг-шоу All Elite Wrestling Dynamite и сразу же устроил стычку.

Обменявшись оскорблениями с известным рестлером Крисом Джерико, 53-летний Тайсон разорвал на себе майку, продемонстрировал свои бицепсы и толкнул оппонента, спровоцировав массовую драку. Впрочем, исходя из сути подобных шоу, скандал явно имел постановочный характер.

Потолкавшись, боксёр со своей компанией покинул зал. А Джерико что-то эмоционально кричал ему вслед. В ближайшее время Тайсон может провести уже настоящий бой против Шеннона Бриггса. Его вероятный соперник анонсировал поединок во второй половине мая.

Готовится к первому официальному выходу на ринг и стронгмен из Исландии Хафтор Бьёрнссон. В начале прошлого месяца он побил мировой рекорд Эдди Холла в становой тяге, подняв штангу весом 501 кг, и сразу же бросил вызов британцу.

Два гиганта планируют подраться по правилам бокса в сентябре 2021 года. Свою подготовку Бьёрнссон начал с корректировки массы тела. Так, весивший прежде 206 кг исполнитель роли Горы в «Игре престолов» уже сбросил 18 кг, о чём сообщил в Instagram.

Легенду «Мольде» уволили за игроманию

Норвежский футбольный клуб «Мольде» объявил о расставании с Вегардом Форреном. Центральный защитник выступал за клуб с 2007 года с незначительными перерывами. Однако руководство команды приняло решение прекратить трудовые отношения с 32-летним игроком. Причина — игровая зависимость Форрена, переросшая в воровство.

На правах одного из самых опытных футболистов «Мольде» он отвечал за общий счёт, на который поступали отчисления за штрафы игроков и членов персонала. Однако, когда у Форрена накопились долги из-за азартных игр, он оформил кредиты и выплачивал их с общего счёта. Подлог вскрылся, когда защитник не смог вовремя вернуть деньги в копилку. Его долг перед клубом превысил €9 тыс.

«Мне грустно оканчивать свою карьеру в «Мольде» таким образом. Я понимаю, что своими действиями подорвал доверие к себе. Хотел бы извиниться перед семьёй, друзьями, партнёрами, руководством и фанатами. Сейчас я пытаюсь преодолеть проблемы с азартными играми с помощью лечения. Я полон решимости вылечиться от игромании и ещё показать себя на футбольном поле», — заявил Форрен пресс-службе «Мольде».

Если верить релизу, отказ от защитника дался клубу нелегко. Его назвали ключевым исполнителем «Мольде» и одним из лучших игроков Норвегии. В клубе не раскрыли условия расставания с легендой, но отметили, что долг игрока был погашен. В «Мольде» также выразили радость по поводу того, что Форрен осознал свою вину за проступок и нашёл в себе мужество начать борьбу с проблемой.

Пермячка стала «футбольной мамой» России, экс-модель Playboy хочет купить клуб в Румынии

В конце весны состоялся финал конкурса «Миссис футбольная мама — 2020». Из-за пандемии коронавируса шоу проходило в режиме онлайн. Предпочтение было отдано 30-летней Евгении Нужиной из Перми. Женщина покорила жюри высокой техникой владения мячом.

В своем обращении к подписчикам в Instagram Нужина поблагодарила своего 11-летнего сына, который заполнил за неё заявку на конкурс.

«Я узнала столько активных мам из разных уголков страны и талантливых людей, которые проводили мастер-классы. Мамочки все супер! Я очень рада знакомству с каждой», — отметила победительница.

Другая любительница футбола, бывшая модель Playboy Анамария Продан изъявила желание купить клуб «Германштадт» из Сибиу. Команда сейчас борется за выживание в элитном дивизионе Румынии. Задолженность, согласно данным СМИ, составляет порядка €700 тыс. Если верить руководству «Германштадта», оно должно игрокам не более трёх месячных зарплат и намерено выполнить свои обязательства.

47-летнюю Продан, которая состоит в браке с бывшим румынским игроком Лаурентиу Регекампфом, называют «самым горячим футбольным агентом». Отвечая на вопрос о ближайших планах, она подтвердила, что действительно раздумывает над приобретением футбольного клуба.

Гири пошутил, использовав российский мем, Лебедев высказался о допинге

Нидерландский шахматист Аниш Гири, до 2009 года имевший российское гражданство, решил подключиться к обсуждению победы Хикару Накамуры над норвежцем Магнусом Карлсеном на представительном онлайн-турнире. После своего успеха американец написал в Twitter: «Я придерживался плана игры, старался не терять времени и занимать сложные позиции. Думаю, сегодня это сработало».

Десятый номер рейтинга ФИДЕ прокомментировал пост Накамуры популярной в рунете репликой-мемом: «С самого начала у меня была какая-то тактика, и я её придерживался».

С самого начала у меня была какая-то тактика и я её придерживался. https://t.co/NxaUxhNhSM — Anish Giri (@anishgiri) May 29, 2020

Здесь очевидна отсылка к блиц-интервью наездника Александра Несяева, который после соревнований в 2015 году практически слово в слово повторил вопрос корреспондента в утвердительной форме, чем и прославился. Любители шахмат моментально начали делать мемы с Накамурой. Например, один из шутников создал коллаж, «приклеив» в фоторедакторе к телу Несяева голову американского гроссмейстера.

Также на минувшей неделе в интернете много обсуждали публикацию дизайнера Артемия Лебедева. В привычном для себя стиле с обильным использованием ненормативной лексики он заявил, что все атлеты «жрут допинг».

«Соревнуются не спортсмены, а врачи и химики. Кто придумает работающий допинг, который другие не обнаружат, у того бегун и победит», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.