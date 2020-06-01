Легенда НБА Родман обратился к протестующим в США

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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман выступил с обращением к протестующим в США.
Легенда НБА Родман обратился к протестующим в США
  • Reuters

«Сейчас кто-то должен выйти и спросить у протестующих: «Почему мы грабим? Почему мы создаём всё больше проблем? У нас сейчас уже много проблем из-за коронавируса. Не нужно идти и сжигать чужое имущество, красть вещи и всё такое». Это очень плохая ситуация. Но если вы собираетесь протестовать, то делайте это правильно. Не нужно жечь и красть. Мы люди, а не животные», — цитирует Денниса Родмана Sportando

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказался о гибели Флойда.

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