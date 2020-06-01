Погба о гибели афроамериканца в США: подобное больше нельзя терпеть

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, что вызвало серию протестов и беспорядков в США.

«В течение последних нескольких дней я много думал о том, как выразить свои чувства по поводу того, что произошло в Миннеаполисе. Я чувствовал гнев, жалость, ненависть, негодование, боль, грусть», — написал Погба в своём Instagram.

Он отметил, что это событие ужасно для всех темнокожих людей, которые страдают от расизма каждый день.

«Это должно прекратиться раз и навсегда! Не завтра или на следующий день, это должно закончиться сегодня! Насильственные акты расизма больше нельзя терпеть. Я не могу терпеть. Я не потерплю. Мы не потерпим», — резюмировал Погба.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца.