Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца

Футболисты «Ливерпуля» поддержали акцию #BlackLivesMatter, почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Полузащитник мерсисайдцев Джеймс Милнер опубликовал фото в Twitter, на котором встал на одно колено в центральном круге стадиона «Энфилд», повторив поступок игрока NFL Колина Каперника, который в 2016 году таким образом выразил протест против жестокости полиции по отношению к темнокожим людям.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее НХЛ выступила с заявлением по поводу протестов в США и Канаде.