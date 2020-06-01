Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца

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Футболисты «Ливерпуля» поддержали акцию #BlackLivesMatter, почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.
Футболисты «Ливерпуля» почтили память погибшего в США афроамериканца
  • Reuters

Полузащитник мерсисайдцев Джеймс Милнер опубликовал фото в Twitter, на котором встал на одно колено в центральном круге стадиона «Энфилд», повторив поступок игрока NFL Колина Каперника, который в 2016 году таким образом выразил протест против жестокости полиции по отношению к темнокожим людям. 

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал серию протестов и массовых беспорядков в США.

Ранее НХЛ выступила с заявлением по поводу протестов в США и Канаде.

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