НХЛ выступила с заявлением по поводу протестов в США и Канаде

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) выступила с заявлением по поводу протестов в США и Канаде, которые связаны с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
НХЛ выступила с заявлением по поводу протестов в США и Канаде
  • РИА Новости

«Поскольку протесты в США и Канаде в последние дни обращают внимание на расовую справедливость для темнокожего сообщества, НХЛ стоит вместе со всеми, кто работает над достижением расово справедливого общества, и против всех людей, которые поддерживают расизм, ненависть, фанатизм и насилие», — говорится в заявлении лиги в Twitter.

В НХЛ также поддержали призывы хоккеистов и клубов к справедливости.

«Наш собственный спорт мы будем продолжать делать лучше и усердно работать в направлении культуры», — написано в сообщении.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в США.

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