Похищение статуи Симоняна, воспоминания Кличко об армии и признание Орзул о Дзюбе: околоспортивные события недели

Фигурист Андрей Лазукин объяснил разрыв с Елизаветой Туктамышевой, а телеведущая Мария Орзул впервые рассказала о травле после поцелуя с Артёмом Дзюбой. Игровая форма Майкла Джордана и золотая медаль одного из чемпионов мира по футболу 2018 года ушли с молотка на аукционе. Бывший баскетболист Гилберт Аренас выиграл $300 тыс. в лотерею после общения с бездомным, а в Ереване украли статую Никиты Симоняна. Робин ван Перси вспомнил о конфликте с Луи ван Галом на мундиале-2014, а Виталий Кличко рассказал об одном из эпизодов службы в армии. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Лазукин — о Туктамышевой, Орзул — о Дзюбе

Фигурист Андрей Лазукин впервые объяснился после расставания с Елизаветой Туктамышевой. Подробностей он раскрывать не стал, отметил лишь, что пути людей иногда расходятся. Спортсмен добавил, что сейчас с бывшей девушкой у него нормальные отношения, а новую любовь он пока не нашёл. Болельщики тем временем подметили: спортсмен удалил из Instagram фотографии своей экс-возлюбленной, тогда как Туктамышева сохранила воспоминания об их романе.

Тема любовных отношений затронула и околофутбольный мир. Телеведущая Мария Орзул рассказала, как изменилась жизнь после публикации в СМИ видео её поцелуя с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой в 2015 году. По словам девушки, в тот момент началась настоящая травля, её стали называть любовницей футболиста, указывали на замужний статус и интересовались интимными подробностями.

«В первый раз об этом говорю: я с мужем на тот момент год или полтора не жила вместе. Из-за какого-то поцелуя трёхсекундного такую устроили травлю... Это был адский хейт. Я себя довела настолько, что лежала под капельницами. А СМИ вертели эти новости, придумывая какие-то новые подробности. Там столько вранья на меня вылилось, это реально был ад», — призналась Орзул в совместном эфире в Instagram с журналисткой Марией Командной.

Телеведущая добавила, что с Дзюбой их ничего не связывает.

Форма Джордана и кольцо Брайанта ушли с молотка

Несколько спортивных реликвий ушло с молотка на аукционе Goldin Auctions. Как сообщил в своём Twitter журналист Даррен Ровелл, игровая форма «Чикаго Буллз», в которой в сезоне-1996/97 выступал Майкл Джордан, была продана за $288 тыс. По данным репортёра, это рекордная цена за комплект формы Джордана, в которой он играл за «Буллз».

22 года назад баскетболист завоевал свой пятый из шести титулов чемпиона НБА. Тогда в финале «Чикаго» победил «Юту Джаз», которую тренировал Джерри Слоун. Выдающийся тренер, первым в истории НБА одержавший 1000 побед с одной командой, скончался в минувшую пятницу.

На аукционе также был продан золотой чемпионский перстень Коби Брайанта с бриллиантами, который баскетболист подарил своей маме после завоевания первого титула в НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2000 году. В 2013-м она продала раритет и ещё пять вещей Брайанта частному коллекционеру за $280 тыс. Теперь этот человек перепродал кольцо за $206 тыс., хотя стартовая цена лота составляла $15 тыс.

Своего покупателя также нашёл свитер нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в котором он 16 января 2006 года забросил шайбу в ворота «Финикс Койотс». Телеканал ESPN признал этот гол лучшим в истории НХЛ. Лот ушёл за $66 тыс. при начальной стоимости $10 тыс.

Кто из чемпионов мира 2018 года мог продать медаль

Не менее памятные вещи были проданы на аукционе Julien's Auctions. За $16 тыс. ушла футболка Диего Марадоны, в которой он сыграл за «Боку Хуниорс» в 1981 году на турнире Metropolitan. Майка Норберто Алонсо с матча между сборными Аргентины и Венгрии на чемпионате мира 1978 года потянула на $15 625. А пара бутс бразильца Роналдо с мундиаля-1998 обошлись новому владельцу в $11 250.

Высокий интерес вызвала продажа золотых медалей с трёх чемпионатов мира по футболу. Награды 1994 и 2002 годов, принадлежавшие кому-то из бразильцев, ушли за $48 тыс. и $50 тыс. соответственно. За $71 875 была продана золотая медаль сборной Франции, вручённая за победу на ЧМ-2018.

Имена бывших владельцев эксклюзивных реликвий не указываются. Но журналисты портала 90min предполагают, что медаль из России могла принадлежать либо Адилю Рами, два года назад так и не вышедшему на поле, либо Флорьяну Товену, сыгравшему одну минуту за весь турнир.

Аренас сорвал куш в лотерею после разговора с бродягой

Бывшей звезде НБА Гилберту Аренасу улучшить финансовое положение помог случай. О невероятной истории спортсмен рассказал в Instagram. По словам баскетболиста, он регулярно приобретает лотерейные билеты на одной из заправок в калифорнийском городке Калабасас. 12 мая Аренас не смог вовремя добраться до неё из-за того, что в его машине заканчивался бензин. Остановившись на другой бензоколонке, он встретил бездомного. Тот попросил милостыню. Аренас хотел отдать мужчине оставшиеся после покупки бензина $5. Если верить баскетболисту, бездомный предложил собеседнику оставить их себе, но дать ему $20 после выигрыша в лотерею.

На следующий день Аренас проснулся от смс-уведомления, сообщавшего ему, что он выиграл $300 тыс., хотя он не покупал лотерейный билет. Проигнорировав это сообщение, спортсмен позднее заехал на свою любимую заправку. Выяснилось, что её хозяин, зная о пристрастии баскетболиста, купил ему билет на свои деньги, и Аренас выиграл круглую сумму. Затем он нашёл бездомного и отдал тому его «долю». Как написал спортсмен, тронутый бродяга обнял его, проплакал пять минут и после всего начал молиться. Аренас не сомневается, что именно этот человек благословил его счастливый билет.

Вандалы похитили статую Симоняна

В Ереване неизвестные вандалы испортили скульптурную композицию в честь «Арарата» образца 1973 года. Именно тогда армянская команда единственный раз в своей истории оформила золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок СССР. Тренировал команду тогда Никита Симонян.

В 2016 году легендарный успех «Арарата» увековечили в бронзе. Памятник установили у стадиона «Раздан», на котором клуб принимал своих соперников. Согласно задумке автора, игроки и тренеры «Арарата» стоят у стены в три ряда, обнявшись за плечи.

Злоумышленники сняли с постамента и похитили ростовую статую Симоняна, а также изваяния его помощников Арутюна Кегеяна и Оганеса Абрамяна и начальника команды Роберта Цагикяна. При этом фигуры игроков остались на месте.

Полиция Еревана разыскивает подозреваемых. Представитель столичного «Пюника» Григор Тадевосян обратился к вандалам через Facebook с призывом вернуть статуи на место.

«Подобного не должно быть в нашей стране, мы должны любить наш футбол, помнить о прошлом, создавать новое и двигаться вперёд, а не воровать и продавать ради каких-то грошей», — заключил он.

Ван Перси рассказал, как получил по лицу от ван Гала

Британская пресса публикует выдержки из новой автобиографии прославленного голландского тренера Луи ван Гала. Из книги стало известно о конфликте, который произошёл между специалистом, возглавлявшим сборную Нидерландов, и Робином ван Перси на чемпионате мира 2014 года.

В концовке четвертьфинального матча с Коста-Рикой у полузащитника свело ногу. Команды никак не могли открыть счёт, и дело катилось к серии пенальти. Ван Гал планировал заменить игрока, однако тот очень хотел исполнить 11-метровый удар в том случае, если встреча завершится вничью, и отказался уходить с поля. По истечении дополнительного времени наставник решил привести ван Перси в тонус.

«Когда матч закончился и мы собрались возле боковой линии, ван Гал приблизился ко мне и неожиданно дал пощёчину, сказав сердито: «Никогда больше так не поступай», — вспомнил ван Перси. Футболист удивлённо посмотрел на тренера, а тот добавил: «Иди и сделай всё, чтобы забить». В итоге ван Перси первым подошёл к точке и успешно справился с задачей. Нидерланды одержали победу и вышли в следующий раунд.

Кличко вспомнил об армейской службе, Гамула — об алкоголе

Пока Владимир Кличко помогает 57-летнему Эвандеру Холифилду готовиться к очередному возвращению на ринг, его старший брат Виталий вспомнил о своей службе в рядах советской армии. Как рассказал мэр Киева в интервью Mixsport, в первый же день старослужащий командирским тоном приказал ему носить воду. Новобранец отказался, подчеркнув, что будет исполнять приказы старших по званию, но не таких же рядовых. «Дед» значительно уступал 201-сантиметровому Кличко в габаритах, поэтому побежал за подмогой.

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«Вышла бы знатная потасовка, но дежурный по части развёл нас по сторонам. Ночь у меня была напряжённая. Не исключал, что «деды» захотят расправиться с норовистым «салагой». Напряжение спало только на следующий день. Утром на построении объявили, что среди новичков есть чемпион страны Виталий Кличко. После построения «дед» сам подошёл, протянул руку и примирительным тоном пробубнил: «Что же ты мне об этом раньше не сказал?» — поведал спортсмен.

Тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула тоже предался воспоминаниям. Известный в прошлом футболист любит рассказывать о различных забавных ситуациях, в которые он во время карьеры попадал после употребления спиртных напитков. На этот раз Гамула признался, что «попил много крови» наставника СКА Владимира Федотова. Причём тренер якобы говорил про него: «Гамула сделан из гвоздей. Вроде бы и нарушил, и надо поругать, а он выходит и лучше других бегает».

«Нарушить — это когда завтра игра, а мы вечером по шампанскому — и под утро приходим. Но перед игрой больше одной бутылки шампанского никогда не пил. После — там да, не обращали внимания и не считали», — заявил Гамула в интервью Sports.ru.