Губерниев о словах Резцовой: очередная порция «Смехопанорамы»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая призналась, что стала больше уважать президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе после её высказываний в адрес журналиста.

«О, очередная порция «Смехопанорамы»! Кто бы объяснил этим сектантам, что на всех лыжных турнирах, где я был начиная с 2002 года, имел полный доступ к команде! Полный доступ был и на чемпионате мира — 2019 в Австрии, и будет в Германии следующей зимой», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

По его словам, умные спортсмены понимают, что его работа на крупных турнирах по лыжным гонкам нужна не ему самому, а самим лыжникам и болельщикам.

«А всё остальное время я на биатлоне… И когда я на биатлоне, конечно, меня не допускают к лыжной команде», — ответил Губерниев.

Ранее Резцова выразила мнение, что Вяльбе очень хорошо поставила на место Губерниева.