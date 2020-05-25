Губерниев о словах Резцовой: очередная порция «Смехопанорамы»
- РИА Новости
«О, очередная порция «Смехопанорамы»! Кто бы объяснил этим сектантам, что на всех лыжных турнирах, где я был начиная с 2002 года, имел полный доступ к команде! Полный доступ был и на чемпионате мира — 2019 в Австрии, и будет в Германии следующей зимой», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
По его словам, умные спортсмены понимают, что его работа на крупных турнирах по лыжным гонкам нужна не ему самому, а самим лыжникам и болельщикам.
«А всё остальное время я на биатлоне… И когда я на биатлоне, конечно, меня не допускают к лыжной команде», — ответил Губерниев.
Ранее Резцова выразила мнение, что Вяльбе очень хорошо поставила на место Губерниева.