Резцова: Вяльбе очень хорошо поставила на место Губерниева, я её ещё больше зауважала

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова призналась, что стала больше уважать президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе после её высказываний в адрес комментатора Дмитрия Губерниева.

«Она личность, у неё есть свой любимый вид спорта, за который она бьётся, и не надо ей мешать. И она очень хорошо поставила на место Губерниева, я её ещё больше зауважала. Потому что не надо лезть никуда, у неё своя сплочённая команда, свои и проблемы, и нюансы, и решения, и результаты свои. Не лезь. Потому что Дима много куда лезет, куда надо и куда не надо», — цитирует Резцову kp.ru.

Она также выразила мнение, что Вяльбе никогда не захочет объединения лыжных гонок и биатлона.

Ранее Губерниев заявил, что ФЛГР занимается какими-то тёмными делишками.