Губерниев: ФЛГР занимается какими-то тёмными делишками

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о конфликте с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.
Губерниев: ФЛГР занимается какими-то тёмными делишками
  • РИА Новости

«Почему Вяльбе против, чтобы я комментировал лыжные гонки? Это вы у неё спросите. Она же всего лишь президент ФЛГР. Я журналист, я задаю вопросы. Эти вопросы, разумеется, не нравятся, потому что они занимаются какими-то тёмными делишками и прекрасно понимают, что, когда я буду комментировать лыжи, я обо всём расскажу. У лыж маленькая аудитория: самые хорошие рейтинги в лыжных гонках проигрывали самым плохим в биатлоне. А лыжи ведь показывал Первый канал. То, что все смотрят. Будут лыжи — если смогу их перед, между или после биатлона комментировать, то прокомментирую. Но, безусловно, биатлон — это фундаментальный вид спорта на канале, он продолжит таким оставаться», — приводит слова Губерниева «Спорт день за днём». 

Ранее Губерниев оценил потенциал биатлонистки Мироновой.

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