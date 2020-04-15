Губерниев оценил потенциал биатлонистки Мироновой
- РИА Новости
«Да что же за неверие в собственные силы? Потенциал роскошный, здесь и сейчас можно сражаться! Светлане нужно больше психологического комфорта, а дискомфорт сослужил плохую службу. Света, время терять не нужно, нужно брать!» — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Миронова является единственной россиянкой, выигрывавшей медаль на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.
Ранее биатлонистка Миронова выразила мнение, что ей рано присвоили статус лидера сборной России.