Губерниев оценил потенциал биатлонистки Мироновой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление биатлонистки Светланы Мироновой о собственной психологической неготовности к статусу лидера национальной команды.

«Да что же за неверие в собственные силы? Потенциал роскошный, здесь и сейчас можно сражаться! Светлане нужно больше психологического комфорта, а дискомфорт сослужил плохую службу. Света, время терять не нужно, нужно брать!» — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Миронова является единственной россиянкой, выигрывавшей медаль на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.

Ранее биатлонистка Миронова выразила мнение, что ей рано присвоили статус лидера сборной России.