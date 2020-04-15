Биатлонистка Миронова считает, что ей рано присвоили статус лидера сборной России
- РИА Новости
«Дайте мне время, чтобы стать лидером. Я не готова сразу вот стартовать психологически, а не потому, что плохо подготовлена. Не знаю, как объяснить, я как будто перестала в себя верить. На меня это давит», — призналась Миронова в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
В прошлом сезоне Миронова завоевала одну медаль, став третьей в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Ранее сообщалось, что биатлонистка Халиуллина выписана из больницы после выздоровления от COVID-19.