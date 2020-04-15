Биатлонистка Миронова считает, что ей рано присвоили статус лидера сборной России

Короткая ссылка
Биатлонистка сборной России Светлана Миронова считает, что пока не готова к статусу лидера национальной команды страны.
Биатлонистка Миронова считает, что ей рано присвоили статус лидера сборной России
  • РИА Новости

«Дайте мне время, чтобы стать лидером. Я не готова сразу вот стартовать психологически, а не потому, что плохо подготовлена. Не знаю, как объяснить, я как будто перестала в себя верить. На меня это давит», — призналась Миронова в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Миронова завоевала одну медаль, став третьей в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Халиуллина выписана из больницы после выздоровления от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить