Биатлонистка Миронова считает, что ей рано присвоили статус лидера сборной России

Биатлонистка сборной России Светлана Миронова считает, что пока не готова к статусу лидера национальной команды страны.

«Дайте мне время, чтобы стать лидером. Я не готова сразу вот стартовать психологически, а не потому, что плохо подготовлена. Не знаю, как объяснить, я как будто перестала в себя верить. На меня это давит», — призналась Миронова в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Миронова завоевала одну медаль, став третьей в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Халиуллина выписана из больницы после выздоровления от COVID-19.