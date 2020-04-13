Биатлонистка Халиуллина выписана из больницы после выздоровления от COVID-19
- РИА Новости
«Меня выписали, есть два отрицательных теста», — цитирует Халиуллину ТАСС.
Спортсменка была доставлена в больницу вместе со своей матерью из-за подозрения на коронавирус 27 марта. 4 апреля тест биатлонистки на заболевание дал положительный результат.
11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 18 328.
Ранее сообщалось, что гимнаст Сергей Найдин, у которого подозревали коронавирус, выписан из больницы.