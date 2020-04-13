Биатлонистка Халиуллина выписана из больницы после выздоровления от COVID-19

Чемпионка мира по биатлону среди юниоров россиянка Анастасия Халиуллина выписана из больницы после выздоровления от коронавирусной инфекции.

«Меня выписали, есть два отрицательных теста», — цитирует Халиуллину ТАСС.

Спортсменка была доставлена в больницу вместе со своей матерью из-за подозрения на коронавирус 27 марта. 4 апреля тест биатлонистки на заболевание дал положительный результат.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По последним данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 18 328.

Ранее сообщалось, что гимнаст Сергей Найдин, у которого подозревали коронавирус, выписан из больницы.