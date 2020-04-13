Гимнаст Найдин, у которого подозревали коронавирус, выписан из больницы

Короткая ссылка
Госпитализированный с подозрением на коронавирус гимнаст Сергей Найдин был выписан из больницы после того, как предварительный диагноз не подтвердился.
Гимнаст Найдин, у которого подозревали коронавирус, выписан из больницы
  • © Пресс-служба организационного комитета Юношеских Олимпийских игр

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, слова которой передаёт ТАСС.

«Наконец-то это закончилось. Он летит в Новосибирск, а туда за ним уже приедут родители. Сейчас решается вопрос, во сколько вылет. У него всё нормально, он всё время чувствовал себя хорошо, просто так получилось с первым тестом», — добавила специалист.

Найдин и главный тренер национальной команды Андрей Родионенко были госпитализированы с базы в Новогорске с подозрениями на коронавирус, однако повторные тесты не подтвердили наличие заболевания.

Ранее Мария Ласицкене высказала мнение о ситуации с выявлением случаев заражения коронавирусом на тренировочной базе «Новогорск».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить