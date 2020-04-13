Гимнаст Найдин, у которого подозревали коронавирус, выписан из больницы

Госпитализированный с подозрением на коронавирус гимнаст Сергей Найдин был выписан из больницы после того, как предварительный диагноз не подтвердился.

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, слова которой передаёт ТАСС.

«Наконец-то это закончилось. Он летит в Новосибирск, а туда за ним уже приедут родители. Сейчас решается вопрос, во сколько вылет. У него всё нормально, он всё время чувствовал себя хорошо, просто так получилось с первым тестом», — добавила специалист.

Найдин и главный тренер национальной команды Андрей Родионенко были госпитализированы с базы в Новогорске с подозрениями на коронавирус, однако повторные тесты не подтвердили наличие заболевания.

Ранее Мария Ласицкене высказала мнение о ситуации с выявлением случаев заражения коронавирусом на тренировочной базе «Новогорск».