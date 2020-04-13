Гимнаст Найдин, у которого подозревали коронавирус, выписан из больницы
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Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, слова которой передаёт ТАСС.
«Наконец-то это закончилось. Он летит в Новосибирск, а туда за ним уже приедут родители. Сейчас решается вопрос, во сколько вылет. У него всё нормально, он всё время чувствовал себя хорошо, просто так получилось с первым тестом», — добавила специалист.
Найдин и главный тренер национальной команды Андрей Родионенко были госпитализированы с базы в Новогорске с подозрениями на коронавирус, однако повторные тесты не подтвердили наличие заболевания.
Ранее Мария Ласицкене высказала мнение о ситуации с выявлением случаев заражения коронавирусом на тренировочной базе «Новогорск».