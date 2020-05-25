Нурмагомедов вспомнил, как установил рекорд тейкдаунов в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как установил рекорд организации по тейкдаунам.

«В этом бою, который состоялся семь лет назад, я установил рекорд UFC, проведя 21 тейкдаун в одном поединке», — написал Нурмагомедов в Instagram, опубликовав видео лучших моментов поединка с Абелем Трухильо, в котором он провёл 21 тейкдаун за 15 минут.

По его словам, до боя он получил травму колена и не мог нормально драться.

«Решение было принято очень быстро: просто хватай и бросай своего противника 15 минут подряд. Если есть желание, то всегда найдётся решение», — рассказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов отказался проходить тест на коронавирус после заболевания отца.