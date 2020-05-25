СМИ: Нурмагомедов отказался проходить тест на коронавирус после заболевания отца

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался проходить тест на коронавирус после заболевания своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
СМИ: Нурмагомедов отказался проходить тест на коронавирус после заболевания отца
  • РИА Новости

Как сообщает Telagram-канал Mash, после ухудшения состояния Нурмагомедова-старшего его доставили из Махачкалы в московскую больницу, а Хабибу предложили пройти полное обследование и сделать тест на COVID-19. Тем не менее спортсмен отказался и попросил уделить всё внимание отцу.

Отмечается, что специалист находится в коме, а врачи оценивают его состояние как тяжёлое. За ним ведётся постоянный видеомониторинг, также у тренера нарастает сердечно-сосудистая недостаточность.

25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у Абдулманапа Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее ученик Абдулманапа Нурмагомедова рассказал о состоянии тренера.

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