Ученик Абдулманапа Нурмагомедова рассказал о состоянии тренера

Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков, который недавно подписал контракт с UFC, рассказал о тяжёлом состоянии своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который является отцом чемпиона UFС в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Могу сказать только то, что он в тяжёлом состоянии. Мы все молимся за него, просим Всевышнего, чтобы он поскорее вернул его к нам, чтобы Абдулманап Магомедович быстрее выздоровел и чтобы мы под его руководством и дальше пахали», — цитирует Уланбекова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что периодически уточняет, в каком состоянии находится специалист, но за последние три недели практически ничего не изменилось.

25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у отца Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее Уланбеков пожелал выздоровления отцу Нурмагомедова.