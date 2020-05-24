Ученик Абдулманапа Нурмагомедова рассказал о состоянии тренера
- РИА Новости
«Могу сказать только то, что он в тяжёлом состоянии. Мы все молимся за него, просим Всевышнего, чтобы он поскорее вернул его к нам, чтобы Абдулманап Магомедович быстрее выздоровел и чтобы мы под его руководством и дальше пахали», — цитирует Уланбекова «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что периодически уточняет, в каком состоянии находится специалист, но за последние три недели практически ничего не изменилось.
25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.
18 мая появилась информация, что у отца Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Ранее Уланбеков пожелал выздоровления отцу Нурмагомедова.