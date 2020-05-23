Боец MMA Уланбеков пожелал выздоровления отцу Нурмагомедова

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Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков, который недавно подписал контракт с UFC, пожелал выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Боец MMA Уланбеков пожелал выздоровления отцу Нурмагомедова
  • РИА Новости

«Во многом благодаря этому человеку сегодня я являюсь тем, кем являюсь! Я помню, каким я пришёл к нему и что он сделал для меня лично! Этот человек вложил в меня и в мою маленькую семью очень много труда, времени и нервов! Да исцелит вас Всевышний наилучшим образом, Абдулманап Магомедович», — написал Уланбеков в своём Instagram.

25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у отца Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее Нурмагомедов опубликовал архивное фото и вспомнил тренировку, которую придумал его отец.

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