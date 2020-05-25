Жена Погребняка рассказала о коронавирусе в их семье

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Мария Погребняк, жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка, рассказала, как в их семье протекает заболевание коронавирусом.
Жена Погребняка рассказала о коронавирусе в их семье
  • РИА Новости

«Сегодня пятый день болезни! Никто не звонил, не приезжал! Сегодня я звонила в детскую поликлинику спросить: к детям врач приедет?! Сказали: «Вам позвонят», — написала супруга игрока в своём Instagram.

По её словам, у неё самой симптомы появились только на третьи сутки после заболевания мужа. Погребняк отметила, что у неё пропало обоняние, также ощущается слабость и боль в горле.

«Старший сын — температура 37,5, кашель. Сделали КТ — пневмония, начальная стадия. Средний — температура за 38, рвота. Младший — температура 37,3, слабость, рвота. Мамы — температура, сильная слабость, кашель (у них хуже всего). У всех COVID-19 положительный», — написала Погребняк.

Информация о положительном результате теста Погребняка на COVID-19 появилась 22 мая.

Ранее сообщалось, что у Погребняка развилась двусторонняя пневмония из-за коронавируса.

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