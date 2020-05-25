Беглов: в России две по-настоящему народные команды — «Зенит» и «Спартак»

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился мнением о противостоянии «Зенита» и московского «Спартака».
Беглов: в России две по-настоящему народные команды — «Зенит» и «Спартак»
  • РИА Новости

«В нашей стране есть две по-настоящему народные команды. При всём уважении к самоотверженности болельщиков ЦСКА, к успехам «Локомотива», к славной истории московского «Динамо». «Зенит» и «Спартак» — самые популярные клубы в современной России. Когда они встречаются, противостоят друг другу не только Петербург и Москва. Вся страна делится пополам», — цитирует Беглова РИА Новости.

Он отметил, что эти клубы всегда были антиподами и часто менялись, переживая разные периоды своей истории.

«Конфликты последнего времени тоже подлили масла в огонь. Сегодня колпинский парень Александр Панов, автор двух шикарных голов в финале Кубка-99, — ярый спартаковец. А воспитанник красно-белых Артём Дзюба раскрыл свой талант в нашем «Зените», — подчеркнул Беглов.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. «Спартак» находится на восьмом месте с 28 очками.

Ранее Беглов рассказал, как начал болеть за «Зенит».

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