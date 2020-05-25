Беглов рассказал, как начал болеть за «Зенит»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как начал болеть за футбольный клуб «Зенит».

«Болеть за «Зенит» на стадионе начал в 1980 году. До этого ленинградская команда за всю свою историю ни разу не поднималась на пьедестал почёта. А в 1980-м Юрий Андреевич Морозов уверенно вёл её к первым медалям», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Как отметил Беглов, к осени 1980 года появилось ощущение, что весь город «заболел «Зенитом».

«Настолько сильно, что на одну игру — по-моему, с ЦСКА — мы смогли попасть только за ворота. После этого билеты покупали заранее, в театральных кассах на проспекте Щорса. Старались садиться на центральные сектора, откуда хорошо всё было видно», — рассказал губернатор.

Среди последних матчей, увиденных живьём, он выделил домашнюю победу над ЦСКА, одержанную 12 мая 2019 года.

«Поединок уже ничего не решал, «Зенит» выходил на него обладателем титула. Но было очень важно показать, что золотые медали добыты петербургской командой по праву, а не стали результатом каких-то случайностей. Что и было сделано», — отметил Беглов.

Ранее вывший президент «Зенита» и экс-глава Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, чего не хватает петербургскому клубу для успешного выступления в Лиге чемпионов.