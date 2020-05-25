Мутко рассказал, чего не хватает «Зениту» для успешного выступления в ЛЧ

Бывший президент «Зенита» и экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал, чего не хватает петербургскому клубу для успешного выступления в Лиге чемпионов.

«Всё реально в этом мире. Если мы говорим о победе в Лиге чемпионов, это крайне амбициозная задача. Для того чтобы её выиграть, нужна конкурентная среда внутри страны, если её не будет, то это очень затруднительно», — цитирует Мутко ТАСС.

По его мнению, все матчи национального чемпионата должны проходить на достаточно хорошем уровне, тогда можно будет на что-то претендовать.

«Даже если привозить топовых игроков, уровень конкуренции в чемпионате и его интенсивность — это ключевые вещи, на тренировках этого не наиграешь. Для того чтобы «Зенит» или другой клуб конкурировали в мире, нам нужен конкурентный чемпионат», — добавил Мутко.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее Александр Медведев выразил уверенность, что «Зенит» второй раз подряд станет чемпионом РПЛ.