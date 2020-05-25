Медведев уверен, что «Зенит» второй раз подряд станет чемпионом РПЛ

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выразил уверенность, что команда завоюет чемпионский титул по итогам сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Медведев уверен, что «Зенит» второй раз подряд станет чемпионом РПЛ
  • ©fc-zenit.ru

«95 лет — это очень серьёзная дата! Сколько времени прошло с тех пор, когда была создана команда, с которой начинается история «Зенита». «Зенит» и в советское время одержал победу в чемпионате и в кубке, а в российское время стал одним из ведущих клубов России, регулярно играющим в еврокубках. Я бы хотел, чтобы следующие пять лет в преддверии большого, эпохального юбилея ознаменовались новыми победами. Эти пять лет до 100-летия пройдут очень быстро. У «Зенита» всё для этого есть. Уверен, что в этом году мы второй раз подряд станем чемпионами и новый трофей окажется в наших руках», — приводит слова Медведева ТАСС.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров, и «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее сообщалось, что Семак, Дзюба, Иванович и Медведев выстрелили из пушки в честь юбилея «Зенита».

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