Семак, Дзюба, Иванович и Медведев выстрелили из пушки в честь юбилея «Зенита»
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости 💙🔥#Зенит95#СеверноеСияние95✨ pic.twitter.com/aGssLm6zq3— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) May 25, 2020
«Зенит», основанный в 1925 году, является чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР, ещё один раз он завоевал Кубок сезона СССР. В активе клуба пять титулов чемпиона России, три победы в Кубке и четыре — в Суперкубке страны, а также одна — в Кубке Премьер-лиги. «Зенит» также является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин отметил своих бывших партнёров по «Зениту» на фото с дровами.