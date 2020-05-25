Семак, Дзюба, Иванович и Медведев выстрелили из пушки в честь юбилея «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, футболисты Артём Дзюба и Бранислав Иванович, а также генеральный директор клуба Александр Медведев совершили полуденный залп из пушки Петропавловской крепости в честь 95-й годовщины основания клуба.
Семак, Дзюба, Иванович и Медведев выстрелили из пушки в честь юбилея «Зенита»
  • ©fc-zenit.ru

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Зенит», основанный в 1925 году, является чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР, ещё один раз он завоевал Кубок сезона СССР. В активе клуба пять титулов чемпиона России, три победы в Кубке и четыре — в Суперкубке страны, а также одна — в Кубке Премьер-лиги. «Зенит» также является обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин отметил своих бывших партнёров по «Зениту» на фото с дровами.

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