Фигурист Лазукин рассказал, почему расстался с Туктамышевой

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Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал, почему расстался с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой.
Фигурист Лазукин рассказал, почему расстался с Туктамышевой
  • © lazuking_andrey
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«Могу сказать только одно: жизнь — такая штука, пути у людей расходятся. Не хочу вдаваться в подробности. Просто так вышло. Общаемся ли мы сейчас? У нас остались нормальные отношения», — цитирует Лазукина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что на данный момент свободен, а также назвал качества идеальной девушки, отметив, что, по его мнению, она должна быть заботливой, а отношения не должны разрушать людей.

Ранее Туктамышева рассказала о причине расставания с Лазукиным.

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