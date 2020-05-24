Фигурист Лазукин рассказал, почему расстался с Туктамышевой
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«Могу сказать только одно: жизнь — такая штука, пути у людей расходятся. Не хочу вдаваться в подробности. Просто так вышло. Общаемся ли мы сейчас? У нас остались нормальные отношения», — цитирует Лазукина «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что на данный момент свободен, а также назвал качества идеальной девушки, отметив, что, по его мнению, она должна быть заботливой, а отношения не должны разрушать людей.
Ранее Туктамышева рассказала о причине расставания с Лазукиным.