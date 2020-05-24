Фигурист Лазукин рассказал, почему расстался с Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал, почему расстался с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой.

«Могу сказать только одно: жизнь — такая штука, пути у людей расходятся. Не хочу вдаваться в подробности. Просто так вышло. Общаемся ли мы сейчас? У нас остались нормальные отношения», — цитирует Лазукина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что на данный момент свободен, а также назвал качества идеальной девушки, отметив, что, по его мнению, она должна быть заботливой, а отношения не должны разрушать людей.

Ранее Туктамышева рассказала о причине расставания с Лазукиным.