Телеведущая Орзул рассказала о травле после скандальной истории с Дзюбой

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Телеведущая Мария Орзул рассказала, как пережила травлю после истории со встречей с нападающим сборной России по футболу Артёмом Дзюбой незадолго до вылета национальной команды на матч отбора к Евро-2016 в Черногорию.
Телеведущая Орзул рассказала о травле после скандальной истории с Дзюбой
  • © instagram.com/mashaorzul

«На меня обрушилась вся пресса. Мне звонили от Гордона, Малахова, звали туда, но я никогда не позволила бы себе это сделать. Хотя я могла бы прийти и сказать, что было на самом деле. С мужем год или полтора я уже не жила к тому моменту. То, что было, значит, было. Все это понимают. На меня из-за поцелуя из трёх секунд такую травлю устроили», — сказала Орзул в совместном эфире в Instagram с журналисткой Марией Командной.

Она вспомнила, что буквально на следующий день на неё посыпались оскорбления в соцсетях, а многие СМИ рассказывали про неё ложную информацию. Кроме того, она призналась, что в период травли ей стало настолько тяжело, что она оказалась под капельницей.

«Я приняла для себя решение, что эта ситуация была — и ладно. После этой истории у меня долго не было отношений. Я боялась, что это может вылиться на моего любимого человека», — добавила Орзул.

Ранее агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи о трансфере Дзюбы в «Милан».

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